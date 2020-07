Sondaggi, Fratelli d'Italia vola: Giorgia Meloni, numeri record. LEGA MALE

Sondaggi, Fratelli d'Italia vola: Giorgia Meloni, numeri record. M5S sale. SONDAGGI NEWS

Sondaggi super per Fratelli d'italia. Giorgia Meloni vede Fdi è al 16% secondo Monitor Italia, in crescita dello 0,2%. M5S è dietro di un punto. I pentastellati infatti sono al 15%, anche se il trend nel sondaggio (interviste fatte tra il 16 e 17 luglio 2020) è buono con +0,3% in una settimana.

Sondaggi elettorali, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti scendono

Male la Lega di Matteo Salvini che scende sotto al 25%: il Carroccio è al 24,9% perdendo lo 0,4% (era al 25,3%). Non sorride neppure il Pd. Nicola Zingaretti vede i Dem al 20,2% (da 20,4%, -0,2%) Detto di Fratelli d’italia e M5s, va aggiunto che Forza Italia è stabile all'8,3% (da 8,2%, + 0,1%); La Sinistra sale al 2,9% (da 2,7%, + 0,2%); Azione al 2,9% (2,8%, + 0,1%); Italia viva al 2,7% (2,9% venerdi’ scorso; – 0,2%); +EU al 1,9%(1,8% venerdi’ scorso, + 0,1%); Verdi al 1,6% (1,8% venerdi’ scorso, – 0,2%); altri partiti stabili al 3,6%.