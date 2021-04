Sondaggi, Giuseppe Conte ed Enrico Letta battono Salvini e Meloni. I numeri

Sondaggi, Giuseppe Conte vola: brutte notizie per Salvini e Meloni. I dati

Giuseppe Conte al primo posto tra i leader politici secondo i sondaggi di Pagnoncelli. Sul podio Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Poi Enrico Letta davanti a Silvio Berlusconi. I trend

Sondaggi, Giuseppe Conte davanti a Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Il leader di cui si fidano di più gli italiani? E' Giuseppe Conte secondo i sondaggi di Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris. L'ex premier, che dovrebbe essere il futuro capo politico M5S, ha il 22% delle preferenze. Staccatissimi tutti i rivali. Al secondo posto sono appaiati il duo composto da Giorgia Meloni e Matteo Salvini con il 12%. Dietro ai numeri uno di Fratelli d'Italia e Lega c'è il nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, che ha meno della metà dei 'voti' di Giuseppe Conte (10%). Quindi Silvio Berlusconi con l'8%, davanti al ministro della Salute Roberto Speranza (4%) e Matteo Renzi (2%). Il 30% degli intervistati da questo sondaggio rientra nella voce 'non sa, non indica, nessuno di loro'.

Sondaggi, Giorgia Meloni batte Matteo Salvini

Nel testa a testa 'chi preferisce come leader politico tra 'Matteo Salvini e Giorgia Meloni' vince la leader di Fratelli d'Italia con il 28%, mentre il capo della Lega prende il 23%. Il 49% delle persone intervistate nel sondaggio non si sono sbilanciate ('nessuno dei due, non sa, non indica')

Sondaggi, Giuseppe Conte batte Enrico Letta

Nel testa a testa 'chi preferisce come leader politico tra 'Giuseppe Conte e Enrico Letta' invece il successo è dell'ex premier con il 39%, mentre il 22% ha indicato l'attuale segretario del Partito Democratico e il 39% rientra nella voce 'entrambe, non sa, non indica'

Sondaggi, Giuseppe Conte ed Enrico Letta battono Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Chi preferirebbe al governo? Il duo composto da Giuseppe Conte ed Enrico Letta prende il 40% (era il 39% due settimane fa), mentre Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno il 35% (stabili rispetto alla precedente rilevazione) secondo questi sondaggi (il 25% non sa, non indica).