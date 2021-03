Sondaggi, Lega di Matteo Salvini vola grazie.. al governo Draghi. Numeri super

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini cresce col governo Draghi

Il governo Draghi fa bene alla Lega di Matteo Salvini secondo i sondaggi. "Quale forza politica sta guadagnando maggiormente, in termini di consenso, dal sostenere il governo Draghi?", è la domanda posta da Ipsos (rilevazione realizzata il 22 marzo). La risposta è stata 'Lega' per il 23%.

Sondaggi: Pd di Enrico Letta, Forza Italia e M5S...

Dietro al Carroccio di Salvini, per le persone interrogate dal sondaggio, il partito che sta guadagnando di più è il PD di Enrico Letta (secondo il 13% degli intervistati dal sondaggio), poi Forza Italia (12%), quindi il Movimento 5 Stelle (7%), Italia Viva (3%), Articolo Uno - MDP 1%. Ben il 41% non sa o non indica.