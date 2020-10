Sondaggi, Lega di Salvini che botta, Fratelli d'Italia nuovo boom! La Meloni..

Sondaggi, Lega di Salvini perde: Fratelli d'Italia ne approfitta e cresce

Giorgia Meloni sale, Matteo Salvini scende. Fratelli d'Italia approfitta della perdita di consensi della Lega per scavalcare il M5s nelle intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio di Swg viene commentato dal direttore, Rado Fonda, in un'intervista a 'Italia Oggi' nella quale, oltre al giudizio sul premier Giuseppe Conte e sulle ultime misure del governo per contrastare la recrudescenza del Covid, illustra il quadro del consenso elettorale.

Sondaggi, Lega: il partito di Salvini scende al 23,3%

Nei sondaggi infatti la Lega di Matteo Salvini "continua a calare, anche se resta ancora primo partito al 23,3%, ne sta approfittando Fratelli d'Italia, che ora drena voti pure da Forza Italia e che ha superato il 16% dei consensi nelle intenzioni di voto. Un testa a testa tra Salvini e Meloni a questo punto non si può escludere", spiega il direttore di Swg.

Sondaggi, Pd di Nicola Zingaretti stabile

I sondaggi rivelano che il Partito Demoratico è stabile. Il Pd é "impermeabile a ogni circostanza, positiva o negativa. Resta sul 20%".

Sondaggi, Fratelli d'Italia scavala il Movimento 5 Stelle

Tornando alla Lega, stando ai sondaggi - spiega ancora Rado Fonda - "continua a calare, in una settimana ha perso un punto, rispetto alle elezioni europee del 2019 ben 11 punti, anche se resta primo partito con il 23,3%. Ne approfitta Fratelli d'Italia che ha fatto un altro balzo avanti, è al 16,2% nelle intenzioni di voto, alle Europee di un anno fa era al 6,5%. Ha scavalcato i 5stelle, che sono al 15,4%"

Sondaggi, Fratelli d'Italia punta al 20% e aggancio a Lega-Pd

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, prosegue il direttore di Swg, "sta drenando consensi alla Lega ma anche a Forza Italia, al 6,4% all'ultima rilevazione. Ormai Fdi si è sdoganato, non è più visto come una forza di ultradestra, piace anche ai moderati del centrodestra", al punto che non si può escludere un testa a testa Salvini-Meloni per la leadership della coalizione. "Vista l'evoluzione di questo ultimo anno non è da escludere. Io non credo che la Lega scenda sotto al 20. Ma Fdi potrebbe salire di quei tre punti e mezzo che gli mancano per starle con il fiato sul collo. A quel punto avremmo tre partiti intorno al 20%, Lega, Fdi e Pd.