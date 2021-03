Sondaggi, Lega di Salvini che calo! E crolla un grande partito. Terremoto

Sondaggi, Lega: brusco calo per il Carroccio di Salvini

La Lega resta il primo partito ma scende al 22,9% nei sondaggi e perde l’1,2% in una settimana secondo le rilevazioni di Emg Acqua per Cartabianca (la trasmissione di Rai3).

Sondaggi, M5S secondo partito con Giuseppe Conte leader

Il motivo del calo da parte del partito di Salvini sarebbe causato anche dalla possibilità di votare il Movimento 5 Stelle a guida Giuseppe Conte. In questo scenario M5S salirebbe al 21,2%: una crescita di 7,4 punti in soli sette giorni (ma con l'ex premier leader).

Sondaggi, Fratelli d'Italia stabile. Pd a picco con Conte leader M5S

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni? Stabile al 15,8%. Chi perderebbe tantissimo in questo contesto sarebbe il Pd che lascerebbe cinque punti sul terreno dei consensi: i Dem di Nicola Zingaretti scenderebbero al 14,4% (scenario che ha analizzato in questo ore anche un sondaggio di Swg). Giù anche Forza Italia (-1,3%) al 6,6 per cento. Abbastanza stabili i partiti dietro: da Italia Viva di Matteo Renzi al 4,4%, ad Azione di Calenda al 3,4%, le due componenti di Leu – Sinistra italiana e Articolo 1 – entrambe all’1,5 per cento, Europa Verde e +Europa al 2% e Cambiamo all’1,4%.