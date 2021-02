Sondaggi, Lega di Salvini va giù. Male i grandi partiti, tranne... I NUMERI

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini giù e Forza Italia sale

Forza Italia guadagna mezzo punto in una settimana nei sondaggi. Sorride Silvio Berlusconi, mentre Matteo Salvini vede la Lega in calo proprio dello 0,5%. In discesa anche Pd, Fratelli d'Italia e M5S secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana.

Sondaggi: Lega giù. Scendono anche Pd, Fratelli d'Italia e M5S

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito ma è è in calo nei sondaggi settimanali e passa al 23.5% (-0.5%). Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti segue con il 18.8%: anche il Pd è in flessione seppur più lieve (-0.2%). Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni passa al 16.2% (-0.3%). Vicino al mezzo punto il calo del M5S: il Movimento 5 Stelle del capo reggente Vito Crimi scende al 15.4% (-0.4%). Forza Italia di Silvio Berlusconi è l'unico partito che cresce e si porta 6.9%. Azione di Carlo Calenda è al 4.3%. Articolo 1/ Sinistra Italiana di Roberto Speranza e Nicola Fratoianni, sull'orlo della scissione, si attesta al 4%. Italia Viva di Matteo Renzi resta stabile al 3.1%.