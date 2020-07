Sondaggi: Lega di Salvini cala. Partito Democratico in crescita. I numeri dei partiti

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini in calo - Sondaggi politici news

La Lega di Matteo Salvini resta stabilmente la prima forza politica, ma cala nei sondaggi. Il Pd guidato da Nicola Zingaretti avanza, almeno stando ad alcuni istituti di questo sondaggio. Si tratta infatti dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 28 giugno al 4 luglio mette a confronto le rilevazioni di 4 istituti: SWG, Euromedia Research, Tecné e Bidimedia. Questa la sintesi. Ora analizziamo i dati.

Sondaggi, Lega di Salvini giù. Pd di Nicola Zingaretti su

La Lega nelle intenzioni di voto è al 26,1%. Il partito di Salvini, come si diceva è nettamente il primo partito italiano, anche se nel confronto con le precedenti rilevazioni di ciascun istituto si evidenzia una variazione negativa in tre dei quattro sondaggi della settimana (risulta invece stabile secondo Euromedia). Il Partito Democratico mette d’accordo gli istituti che segnalano una crescita dei consensi, raggiungendo un dato medio del 20,5%. I Dem guidati da Nicola Zingaretti si conferma anche la prima forza nei sondaggi della coalizione di governo.

Sondaggi, M5S incalzato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni

Il Movimento 5 Stelle accreditato del 15,4%. Nella media settimanale dei sondaggi il vantaggio dei pentastellati su Fratelli d’Italia (14,5%) è inferiore al punto percentuale e nel sondaggio realizzato da Tecné è la forza politica di Giorgia Meloni a risultare terzo partito.

Sondaggi: Forza Italia, Italia Viva, Azione di Calenda e La Sinistra. I numeri

Forza Italia è in lieve calo: tre dei quattro isituti vedono il partito di Silvio Berlusconi in discesa (ribadiamo, lieve) e la media attuale delle intenzioni di voto è al 6,8%. Italia Viva, che finora non ha chiuso accordi col PD e il centrosinistra in vista delle prossime regionali e ha già lanciato alcune candidature alternative, viene accreditato al 3,2% precedendo nella media di pochi decimali Azione di Carlo Calenda (3%) e Leu/La Sinistra, che si ferma al 2,7%.

