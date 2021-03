Sondaggi clamorosi, Mario Draghi va giù. Giorgia Meloni ancora più su. E Salvini... ULTIMI SONDAGGI

Sondaggi, Mario Draghi giù. Giorgia Meloni seconda con Giuseppe Conte

Mario Draghi perde consensi nella fiducia degli italiani secondo i sondaggi Emg per la Rai del 25 marzo. Il premier cala di tre punti in una settimana e passa dal 59% al 56%. Giù anche Giuseppe Conte, anche se l'ex presidente del consiglio lascia solo un punto e mantiene il secondo posto con il 41%. Non è però più solo, infatti viene raggiunto Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia infatti cresce di un punto.

Giù dal podio del sondaggio Emg, stabile, c'è Matteo Salvini con il 34% che subisce l'aggancio di un Luca Zaia in crescita (+1). Poi il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (che conferma il 33) ed Enrico Letta (in lieve calo il segretario del Pd con il 31). In top 10 chiudono Silvio Berlusconi (scende di un punto e passa al 27) davanti a Giovanni Toti (25% per il presidente della Liguria) e Nicola Zingaretti (23% per l'ex segretario del Partito Democratico). Vediamo la classifica completa.

25 marzo/18 marzo/trend

DRAGHI /56/ 59/ -3

CONTE /41 /42/ -1

MELONI /41 /40/ 1

SALVINI /34 /34/ 0

ZAIA /34 /33/ 1

BONACCINI /33 /33/ 0

LETTA /31 /32 /-1

BERLUSCONI /26 /27 /-1

TOTI /25 /25/ 0

ZINGARETTI /23 /24 /-1

SPERANZA /22 /24 /-2

FICO /22 /23 /-1

CALENDA /22 /22/ 0

DI MAIO /20 /20/ 0

RENZI /14 /14/ 0

CRIMI /10 /10 /0