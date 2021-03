Sondaggi, Pd crollo: il sondaggio che spaventa il Partito Democratico se...

Sondaggi, Pd crollo: il sondaggio Swg che spaventa il Partito Democratico

Sondaggi, Lega, Pd, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva, Azione... SONDAGGI POLITICI NEWS

Sondaggi, Pd crollo: il sondaggio che spaventa il Partito Democratico

Pd di Nicola Zingaretti crolla al 14,2% nei sondaggi. Possibile? A dirlo è Swg. Ma con un'ipotesi legata a questi numeri: Conte leader M5S. Vediamo cosa cambierebbe con l'ex premier alla guida del Movimento 5 Stelle.

Sondaggi, M5S con Giuseppe Conte ruba voti al Pd. Giù anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Lega di Matteo Salvini...

M5s al 22% con Giuseppe Conte leader (+6,2%): lo svela il sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Secondo queste rilevazioni il Pd di Nicola Zingaretti precipiterebbe al 14,2% (-4,3%). Calo anche nel centrodestra, ma più lieve: la Lega di Matteo Salvini resterebbe, seppur di poco, il primo partito d'Italia, con il 22,3%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni subirebbe il sorpasso dal Movimento 5 Stelle a guida Conte e si collocherebbe al 16,1%. Forza Italia? Il calo degli azzurri di Silvio Berlusconi porterebbe FI al 6,1%.





Sondaggi, Lega di Salvini cresce. Giù Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni

Per quanto concerne invece i sondaggi settimanali, senza un M5S a guida Giuseppe Conte, da segnalare una Lega di Salvini in crescita sino al 23,4%. Pd di Zingaretti che sale al 18,5%, mentre Fratelli d'Italia lascia mezzo punto in una settimana secondo Swg e passa al 17%. Bene il M5S che arriva al 15,8% (guadagnato lo 0,4%), mentre Forza Italia frena bruscamente e scende sotto il 7%.





Tra gli altri partiti Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,8% e Sinistra Italiana è in scia con il 2,7%. Chiudono +Europa al 2% con i Verdi e MDP Articolo appaiati all'1,9%.