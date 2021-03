Tommaso Zorzi e la (finta) denuncia da 1 milione: lo scherzo de Le Iene

Tommaso Zorzi è caduto nella rete de “Le Iene”. Nel corso del programma che andrà in onda martedì 16 marzo, in prima serata, su Italia1 il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 ha subito uno scherzo: Tommy si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta denuncia da 1 milione di euro e il rischio di poter finire in carcere per due anni. Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia hanno organizzato il tutto con l’aiuto del giornalista Gabriele Parpiglia. Complice anche Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, con cui Tommaso Zorzi ha condiviso una parte dell’avventura al GF VIP 5. L’opinionista sarà ospite in studio per commentare il suo scherzo insieme ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Tommaso Zorzi, lo scherzo de Le Iene: una richiesta di risarcimento milionaria. VIDEO