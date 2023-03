Milan, Origi flop e De Katelaere anonimo. Male Leao e... Promossi-bocciati

Milan, non basta il gol di Giroud: pari con la Salernitana e passo falso in zona Champions

Milan, altro passo falso in campionato: 1-1 con la Salernitana a San Siro. Doccia gelata nel monday night per i rossoneri dopo la notte magica di Londra contro il Tottenham.

Dia risponde a Giroud, Diavolo raggiunto dalla squadra di Paulo Sousa, niente aggancio all'Inter seconda, resta davanti anche la Lazio (con la Roma in scia alla squadra di Pioli a un punto) e la corsa Champions resta complicata...

Milan promossi

Maignan voto 7 Incolpevole nell'azione del gol, la sua uscita su Dia nel primo tempo vale un gol quanto l'intervento a Londra contro il Tottenham al 93° (con quella parata stile... Dino Zoff in Italia-Brasile 3-2)

Giroud voto 7 Gol di testa da bomber di razza, in precedenza sfiora una rete da antologia in rovesciata e lotta come un leone in mezzo alla difesa della Salernitana

Giroud (Lapresse)



Bennacer voto 6,5 Qualità, dinamismo e geometrie: Isma sta ritrovando la condizione e si vede in mezzo al campo

Theo Hernandez voto 6 Non trova la giocata vincente, ma corre e si danna tantissimo a tutta fascia

Ibrahimovic voto 6 A far sportellate e a lottare su palloni sporchi e impossibili è ancora il numero uno al mondo per distacco

Milan bocciati

Leao voto 5 Quando corre dà sempre la solita sensazione di poter spaccare la partita, però questa volta è un'illusione. Quando deve concludere o mostrare cattiveria in zona gol si perde (e non segna in serie A dal 14 gennaio in Lecce-Milan 2-2).

Origi voto 4,5 Entra per Leao e fa peggio del portoghese. Sembra fuori dalla manovra rossonera in fase di costruzione. La deviazione di petto sottoporta che viena salvata da Ochoa è un'occasione persa. L'ex Liverpool ogni volta che si trova in condizione di battere a rete pare quasi a disagio (due reti in stagione sin qui nelle 24 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia)

De Kaetelaere voto 4,5 Entra sull'1-1 con la speranza di tutti che sia la volta buona, lavora discretamente qualche pallone, ma complessivamente la mezz'ora vissuta sul prato di San Siro è anonima come tante altre prove stagionali

De Katelaere (Lapresse)



Brahim Diaz voto 5 Gioca tra le linee cercando spunti di qualità, ma poche volte accende la luce nella notte rossonera

Kalulu-Tomori-Thiaw voto 5 Accusano dei blackout nel corso del matchm e sul gol della Salernitana la difesa poi salta per aria. Il tedesco tra l'altro perde un pallone bruttissimo nel primo tempo e il suo errore passa in cavalleria solo grazie alla prodigiosa uscita di Maignan che disinnesca Dia

Saelemakers voto 5,5 Generoso, ma inconcludente

Krunic voto 5,5 Incide poco

Pioli voto 5,5 Un altro rallentamento sul sentiero della Champions dopo Firenze per il suo Milan. Prepara il triplo cambio attorno al quarto d'ora del secondo tempo mentre la squadra è avanti 1-0 e sembra in controllo: dentro Ibra-Cdk-Origi e fuori Giroud (appena ammonito), Leao-Brahim. Un attimo prima delle sostituzioni la Salernitana pareggia e la partita cambia improvvisamente. D'accordo che Rafa e Diaz non erano in grande serata, ma con il match improvvisamente in salita non era forse il caso di aspettare un attimo prima di inserire due giocatori come De Kateleare e Origi che oggi come oggi non sono esattamente... on fire?