Milan, per Ibra un rinnovo biennale? E intanto punta al record in Serie A...

Con la permanenza di Pioli e Maldini come allenatore e ds del Milan, Zlatan Ibrahimovic è sempre più convinto di rimanere a Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport, per lo svedese probabile un biennale con opzione da dirigente per la seconda stagione. Anche se, come ha detto l'attaccante dopo la Sampdoria, si sente giovane dentro e vuole continuare a giocare. Intanto Ibra ha un obiettivo importante che vuole provare a raggiungere conto il Cagliari sabato sera, nell'ultima giornata di campionato: con un gol, lo svedese, ora a quota 9 reti, andrebbe in doppia cifra in campionato nell’anno in cui compirà 39 anni. Questa impresa in Serie A è riuscita solo a Silvio Piola nel 1952 quando vestiva la maglia del Novara.