Milan: perdite ridotte a 66 mln. Scaroni: "Con Cardinale nuova fase crescita"

Milan, approvato bilancio 2021/2022: perdite ridotte a 66 milioni di euro

L'assemblea degli azionisti del Milan ha approvato il bilancio del club rossonero per la stagione 2021/2022. Il presidente Paolo Scaroni: "Ora con RedBird si apre una nuova fase di crescita per brand e club"

Milan, indebitamento netto pari a 28,4 milioni di Euro

L'Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il Bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, presentato dal Consiglio d'Amministrazione in data 29 settembre 2022 che si attesta a -66.5 milioni di euro. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale.

In controtendenza con la delicata congiuntura economica internazionale e nel contesto delle perduranti difficoltà del settore, il Club chiude l'esercizio finanziario 2021/2022 consolidando il percorso di risanamento e rilancio condotto negli ultimi anni, che porta a registrare un Ebitda positivo (29,3 milioni di Euro) e un significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta consolidata dal Club al 30 giugno 2022, che presenta un indebitamento netto pari a 28,4 milioni di Euro (rispetto ai 101,6 dell'esercizio 2020/2021). Si rileva inoltre una nuova riduzione (pari a 30 milioni di Euro, oltre il 30%) dello sbilancio negativo registrato nel precedente esercizio, risultato prodotto principalmente dagli effetti positivi delle performance sportive, dell'aumento dei ricavi complessivi del Club, insieme a una disciplinata gestione dei costi.