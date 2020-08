Milan, preso Kalulu: il terzino delle giovanili del Lione firma fino al 2025

Milan, preso Kalulu: il terzino e capitano delle giovanili del Lione firma fino al 2025

Il Milan insiste sulla linea green, inserendo giovani talenti nel club. È stato ufficializzato l'acquisto del classe 2002 Pierre Kalulu, come comunicato nel sito del Milan. Accordo fino a giugno 2025 del terzino destro proveniente dalle giovanili del Lione, dove è stato capitano senza però esordire in prima squadra: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pierre Kalulu - è scritto nella nota -. Il calciatore francese si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2025".

Le prime parole

Queste alcune parole riportate dal giovane difensore: "Mi ispiro ai grandi giocatori del passato rossonero come Maldini e Seedorf - dice -. Gli idoli? Non ne ho in particolare, cerco di ispirarmi a tutti i grandi campioni. Si può e si deve imparare da tutti”. Sugli obiettivi con il Milan: “Prima di tutto devo adattarmi bene alla squadra, all’ambiente Milan e alla città - aggiunge -. Poi voglio esprire al meglio il mio modo di giocare, le mie qualità e cercare di impormi nel tempo“. Un messaggio finale ai tifosi rossoneri: “Spero di renderli orgogliosi, sperando siano felici del mio arrivo”, conclude.