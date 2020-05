Milan, Quaresma-Dumfries i primi nomi per il nuovo corso

Per il prossimo calciomercato il Milan ha già fissato un budget di 75 milioni di euro (più la metà delle entrate per le cessioni), ma con la precisa indicazione che gli investimenti siano mirati. Priorità alla linea verde, con qualche deroga per i giocatori più formati. Si è parlato la scorsa settimana del tentativo con lo Sporting Lisbona per avere Eduardo Quaresma, difensore centrale appena diciottenne. Il no a cinque milioni più il cartellino di Laxalt la dice lunga sulla stima che il ragazzo gode in casa portoghese, ma non mancheranno nuovi assalti.

Anche se proprio in queste ore si profila un rinnovo fino al 2025 che secondo A Bola vedrà l'inserimento nel contratto di una clausola da 45 milioni di euro, una cifra a quel punto inarrivabile. In parallelo rimbalzano notizie sui contatti con il Psv Eindhoven per un possibile scambio fra il terzino della nazionale oranje Denzel Dumfries e Ricardo Rodriguez, il rossonero attualmente in prestito al club olandese.