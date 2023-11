Milan, (quasi) fuori dalla Champions: condannato da rigore "ridicolo" al Psg

Milan, quasi eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund

Il Milan è a un passo dall'eliminazione dalla Champions League. I rossoneri devono prima di tutto fare mea culpa per gli errori commessi: con il Newcastle a San Siro dominarono non riuscendo però a far gol (e fu 0-0), sul campo del Borussia Dortmund fu match equilibrato ma anche in quel caso non concretizzarono occasioni da rete molto favorevoli e nel match di ritorno giocato nelle scorse ore a San Siro contro i gialloneri hanno avuto ingenuità difensiva (a partire dal penalty per fallo di Calabria) e sbagliato un rigore sullo 0-0 (da Giroud) che avrebbe potuto cambiare il destino del match e della Champions rossonera (senza dimenticare il colpo di testa sbagliato da Calabria sull'1-1 nel finale di primo tempo da posizione favorevolissima).

Milan, (quasi) fuori dalla Champions League: condannato dal rigore per il Psg contro il Newcastle. Lineker: "Penalty ridicolo". Shearer: "Decisione vergognosa"

Però, finito di elencare le colpe del Milan, uno sguardo su quanto accaduto martedì sera durante Psg-Newcastle è d'obbligo. La squadra di Luis Enrique ha pareggiato 1-1 con un rigore di Mbappè al minuto 98°. Un tiro dal dischetto che ha fatto infuriare gli inglesi: "Il regolamento parla chiaro, quel tocco di mano (di Livramento ndr) non è fallo" scrivono i media britannici, per l'episodio su cui l'arbitro Marciniak con il via libera del Var ha concesso il penalty. L'ex centravanti del Newcastle Alan Shearer è stato durissimo: "Una magnifica prestazione di tutti i giocatori non dovrebbe essere rovinata da una decisione vergognosa", ha scritto sui social. Gary Lineker si è chiesto: "Come diavolo è possibile un rigore per il Psg? Ridicolo".

Newcastle furia per il rigore concesso al Psg, VAR Kwiatkowski rimosso da Real Sociedad-Salisburgo

Intanto l'arbitro al VAR Tomasz Kwiatkowski è stato rimosso dallo stesso incarico per la partita tra Real Sociedad e Salisburgo di Champions League (nel girone dell'Inter). Kwiatkowski paga la bufera che si è scatenata: un fallo dubbio, con tanto di richiamo al VAR di Marciniak che non si è fatto convincere dal collega connazionale.

Milan qualificato in Champions se...

E qua torniamo al dolore che ha provato non solo il Newcastle, ma anche il Milan per il rigore concesso al 96° nel match tra Psg e Magpies. Alla luce dell'1-1 di Parigi, i rossoneri saranno costretti a vincere in Inghilterra tra due settimane, ma sperare contemporaneamente che il Borussia Dortmund batta il Psg (ai tedeschi basta un pareggio per vincere il girone). In caso di pareggio di Mbappè e soci infatti i rossoneri arriverebbero a pari punti, ma sarebbero terzi per differenza reti nei confronti diretti, finendo in Europa League.

Milan, cosa sarebbe cambiato senza il rigore in Psg-Newcastle

Se il rigore al Psg non fosse stato accordato e il Newcastle avesse vinto a Parigi, il Milan vincendo sul campo dei Magpies avrebbe superato la squadra inglese in classifica e contemporaneamente costretto il Psg a vincere in trasferta contro il Borussia Dortmund.