Milan, ricevi record per il club di Gerry Cardinale. Morata, gesto emozionante per i bimbi malati di tumore

Milan bilancio in utile di 4 milioni e ricavi alla quota record di 457 mln

Secondo utile consecutivo per il Milan: il bilancio della stagione 2023/24 del club rossonero per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023 "ha fatto registrare un risultato netto positivo per 4,1 milioni di euro", secondo quanto riporta Calcio e Finanza.

Non solo. Ricavi record che hanno toccato i 457 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto alla passata stagione Da dove nasce questa crescita per il club rossonero guidato da RedBird? Tante le ragioni. Dal secondo posto in campionato (rispetto al quarto posto del 2022/23), "alla plusvalenza derivante dalla cessione di Sandro Tonali, alla crescita dei ricavi commerciali, a quella dei ricavi da prodotti premium dello stadio e dalle amichevoli estive giocate negli USA e quella post campionato in Australia", spiega Calcio e Finanza. "Malgrado siano venuti meno proventi UEFA da diritti tv (per il percorso in Champions interrotto anzitempo) e di conseguenza minori ricavi da stadio, il fatturato del club è cresciuto esponenzialmente e la società è rimasta in utile, pur avendo investito. Il costo dei tesserati è aumentato di circa l’8%, pari a 11 milioni di euro tra ingaggi, rinnovi e nuovi innesti. Il gruppo ha chiuso l’anno con un patrimonio netto consolidato positivo di 196 milioni di euro (177,2 milioni di euro nel bilancio 2022/23)".

Alvaro Morata: si rasa i capelli a zero per stare vicino ai bambini malati di tumore

Intanto il Milan ha messo in archivio la terza vittoria consecutiva in campionato: 3-0 al Lecce con i gol di Morata, Theo Hernandez e Pulisic. L'attaccante spagnolo, uscito tra gli applausi del pubblico di San Siro nel corso del secondo tempo - si era rasato i capelli a zero, lasciando tutti sorpresi per questo nuovo look. Si è poi scoperta la ragione del gesto, dolcissimo, di Alvaro: lo ha fatto per essere più vicino ai piccoli pazienti oncologici a cui spesso va far visita agli ospedali. L'ex attaccante di Juventus e Atletico Madrid è da sempre vicino a questa tematica: a luglio, dopo la vittoria di Euro 2024 con la Spagna, è salito sul palco dei festeggiamenti con una bambina malata di cancro.