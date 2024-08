Milan, Saelemaekers show (anche) col Monza: Fonseca lo toglie dal mercato. E 'chiama' Fofana...

Milan, Saelemaekers show (anche) col Monza: Fonseca lo toglie dal mercato

Il Milan vince anche il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza a San Siro ("Due squadre. Un presidente per sempre nel cuore") chiudendo l'estate delle amichevoli da imbattuto sotto gli occhi di Gerry Cardinale: finisce 3-1 con Saelemaekers che apre le marcature all'11' (deviazione decisiva di Carboni), pareggio di Daniel Maldini (34') nel primo tempo, mentre la ripresa si apre con l'uno-due firmato Jovic (46') e Reijnders (56') che manda al tappeto la squadra allenata da Sandro Nesta.

Nella notte che vede il debutto in maglia rossonera di Alvaro Morata (con Pavlovic ed Emerson Royal presentati al pubblico del Meazza prima del match), a incantare tutti è, una volta in più, Alexis Saelemaekers. Il belga non sbaglia un pallone, regala giocate di qualità, punta l'uomo, accelera e corre a tutto campo: i tifosi del Milan applaudono a scena aperta i suoi 45 minuti in campo (nella ripresa subentra Chukwueze) e la sensazione forte è che si sia conquistato definitivamente la conferma in rossonero (con buona pace degli scenari di mercato che lo darebbero in direzione Juventus con Chiesa o Milik sulla strada per Milanello). Le parole di Paulo Fonseca in sala stampa sono chiare: "È la prima volta che lavoro con Saelemaekers, tutti dicono che è diverso. Non so se è vero, ma mi piace. Lavora in più posizioni e sempre bene. Fa buone scelte con la palla, voglio rimanga con noi".

Milan, Fonseca: "Manca il mediano? E' Fofana, lo sappiamo tutti"

Per un giocatore che dovrebbe restare al Milan (le vie del mercato sono comunque infinite, almeno sino all'ultimo istante prima della chiusura), uno in predicato di sbarcare alla corte del Diavolo: il famoso centrocampista che faccia da diga davanti alla difesa; qui, da settimane, il primo nome nella lista è quello di Youssouf Fofana, classe '95 a un anno dalla scadenza con il Monaco, su cui il club del Principato sin qui ha fatto muro tenendo la valutazione lontana dalle offerte del Milan (si troverà la quadra attorno ai 20 milioni, anche tenendo presente la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera?). "Manca il mediano?" viene intanto chiesto a Paulo Fonseca nel dopo partita di Milan-Monza in sala stampa. E lui: "Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo".

Fonseca su Jovic, Kalulu, Liberali e i giovani di Milan Futuro

Aspettando di capire se ci saranno aperture nelle ultime ore di mercato sul fronte Tammy Abraham, intanto la maglia numero 9 se l'è presa Jovic. L'attaccante serbo è andato anche in gol contro il Monza. "Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato queste settimane, mi è piaciuto molto", le parole di Paulo Fonseca.

Fronte Kalulu-Juventus: come noto i bianconeri puntano al prestito con diritto di riscatto, in un'operazione attorno ai venti milioni se venissa completata. "Stiamo vedendo cosa è meglio per la squadra e per il giocatore", ha spiegato l'allenatore del Milan.

Su Mattia Liberali, 17enne trequartista che ha mostrato lampi di classe in questo precampionato: "I giovani come Liberali, Zeroli ecc fanno parte della prima squadra. Lavoriamo insieme al Milan Futuro, il problema è che abbiamo tanti giocatori, adesso. Non abbiamo tanto spazio per giocatori come lui. Però quando abbiamo spazio è importante farli giocare con noi, serve a farli crescere. Penso che abbiano qualità. Tutti lo hanno dimostrato in queste cinque settimane. Dobbiamo stare attenti a loro".

Gerry Cardinale: "Rendo omaggio a Berlusconi, abbiamo la responsabilità di riportare il Milan in vetta"

Il tributo di Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird a Silvio Berlusconi: “È con profondo rispetto che mi unisco alla famiglia Berlusconi - e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividerne la storia - nel rendere omaggio questa sera alla memoria di una figura straordinaria come quella di Silvio Berlusconi. Tutti noi abbiamo la grande responsabilità di preservare la sua eredità e contribuire a riportare il Milan alle vette rappresentate dai trofei che abbagliano tutti i visitatori del Museo Casa Milan. Non è chiaramente possibile assumersi questa responsabilità senza essere a nostra volta "ossessionati dalla vittoria", ma più che mai in questo momento siamo consapevoli anche dell'importanza di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che rendono il Milan un simbolo di eccellenza e orgoglio da tante generazioni".

MILAN - MONZA 3-1 TABELLINO

Marcatori: 10' pt Saelemaekers, 34' pt Maldini, 2' st Jovic, 12' st Reijnders

MILAN (4-2-3-1): Maignan (1' st Torriani); Calabria (1' st Jimenez) (17' st Zeroli), Gabbia (1' st Tomori), Thiaw (1' st Pavlovic), Terracciano (1' st Theo); Musah (1' st Bennacer), Adli (1' st Reijnders); Saelemaekers (1' st Chukwueze), Loftus-Cheek (1' st Liberali) (28' st Pobega), Leao (1' st Okafor); Morata (1' st Jovic). A disp.: Raveyre, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo (15' st Caldirola), Marì (15' st Bettella), Carboni (38' st D'Alessandro); Pereira, Bondo (15' st Gagliardini), Sensi (22' pt Pessina) (40' st Valoti), Kyriakopoulos (1' st Birindelli); Maldini (1' st Mota Carvalho), Vignato (25' st Diaw); Marić (15' st Petagna). A disp.: Mazza, Sorrentino, Machín, Marras. All.: Nesta.

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Bercigli-Rossi

IV UOMO: Tremolada

Ammoniti: nessuno

Recupero: 2' 1T - 0' 2T