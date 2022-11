Milan-Salisburgo dove vederla: Sky, Canale 5, Amazon Prime Video? News

Milan-Salisburgo dove vederla in tv e streaming. Champions League news

Milan all'esame della verità: luci a San Siro nella notte di Champions League (mercoledì 2 novembre ore 20,45) contro il Salisburgo che vale la qualificazione agli ottavi di finale (manca dal 2013/2014, doppio match con l'Atletico Madrid). La squadra di Pioli (fresco di rinnovo di contratto sino al 2025), reduce dalla sconfitta in campionato conto il Torino di Juric (e ora meno 6 dal Napoli capolista) cerca il pass per il prossimo turno in Europa: basta il pareggio visto che i rossoneri hanno 7 punti contro i 6 degli austriaci. Il gruppo E è già stato vinto dal Chelsea (a 10 e con due vittorie nei confronti diretti contro il Milan), mentre chiude la classifica la Dinamo Zagabria a quota 4. La gara d'andata finì 1-1, vantaggio austriaco con Okafor prima del pari di Saelemaekers. Milan-Salisburgo dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire i rossoneri in Champions League.

Milan-Salisburgo dove vederla: tv e streaming su Amazon Prime Video

Milan-Salisburgo non sarà trasmessa in diretta né su Mediaset (Canale 5 o Infinity+), né su Sky Sport. Il match andrà in diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video mercoledì 3 novembre dalle 21. L'app di Amazon Prime Video si può scaricare su smart tv compatibile o sulle console di gioco come PlayStation e Xbox.

Milan-Salisburgo telecronaca

Il match di San Siro tra Milan e Salisburgo verrà raccontato su Amazon Prime Video da Sandro Piccinini, affiancato in telecronaca da Massimo Ambrosini.

Milan-Salisburgo probabili formazioni

L'allenatore rossonero Stefano Pioli rilancia la coppia titolare in attacco del suo Milan: Giroud e Rafael Leao. Brahim Diaz in vantaggio su De Ketelaere come trequartista e Messias a dare spinta sulla destra.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.