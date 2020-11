Milan, Scaroni a ruota libera: "Scudetto, rinnovo Donnarumma, Ibrahimovic e.."

SCARONI, 'RINNOVO DONNARUMMA? LUI AMA IL MILAN E IL MILAN AMA LUI'

"Rinnovo Donnarumma? Io non seguo le trattative direttamente. A me ha fatto molto piacere sentirgli dire che ama il Milan e possono solo dire che il suo amore è contracambiato, anche il Milan ama lui, e quando si ama vicendevolmente ci sono le basi per continuare insieme". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo SCARONI, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', parlando del rinnovo del portiere rossonero.

MILAN. SCARONI "FONDO ELLIOTT CONTINUERÀ A INVESTIRE"

IBRAHIMOVIC, 'TORNATO AL MILAN PER CAMBIARNE LA MENTALITA'' "La vita è tutta una questione di sfide. Sentivo di aver fatto abbastanza e ho iniziato a pensare se continuare o meno. Per me era una grande sfida tornare qui per cercare di cambiare la mentalità, per provare a cambiare la situazione e per trasmettere alla squadra che cosa fosse il Milan. Il Milan che conosco io, il Milan che tutto il mondo conosce". Lo dice l'attaccante del Milan Zlatan IBRAHIMOVIC nel corso di un'intervista al sito dell'Uefa. "La prima domanda che mi hanno posto quando sono tornato al Milan -prosegue il 39enne attaccante svedese- era relativa a tutti gli ex che erano tornati e non avevano reso secondo le attese, non riuscendo a ripetere ciò che fecero alla prima esperienza al Milan. Quale sarebbe stata la differenza nel mio caso? Io ho semplicemente risposto che non ho mai perso la passione per ciò che faccio. Ogni volta che scendo in campo mi sento come bambino che mangia una caramella per la prima volta. Ho capito che il pallone è il mio migliore amico e voglio stare con il mio migliore amico per il resto della vita".

"Il fondo Elliott ha investito tantissimo in questi anni, in cui abbiamo registrato perdite quasi da record affrontate iniettando denaro nel club con un impegno molto consistente. Non vedo programmi a breve termine, al contrario mi sento rassicurato dal fatto che il fondo Elliott continuera' ad essere al nostro fianco". Lo ha dichiarato il presidente del Milan Paolo SCARONI, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Il segreto della squadra sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini su input di Elliott - ha aggiunto - Abbiamo la piu' giovane squadra d'Europa e su questa base abbiamo inserito giocatori esperti come Ibrahimovic, ma non solo. Da qui deriva un equilibrio che rende la nostra squadra divertente e saggia nel momento giusto. Il progetto prevede la costruzione di una squadra che vince e sia anche economicamente sostenibile".

SCARONI, 'IBRAHIMOVIC? E' COME UN INTEGRATORE PER IL MILAN'

"Ibrahimovic? E' più di un giocatore, è una icona, un personaggio unico del mondo del calcio oggi, è un po' come un integratore di questi che si prendono al mattino, che non crea dipendenza ma che quando c'è, da' una forza incredibile. E' un grande successo che il Milan anche senza Ibra continua a performare bene, ma non vedo l'ora che torni perché sono sicuro che con lui il Milan performerà ancora meglio. Continuare con lui è stata la soluzione migliore". Sono le parole del presidente del Milan, Paolo SCARONI, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento' sull'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. "Quando tornerà? Non lo so, uno strappo muscolare richiede grosso modo un mese, ma nel suo caso di Ibra ha un fisico talmente pazzesco che potrebbe riservarci delle sorprese", ha aggiunto SCARONI.

MILAN. SCARONI "NUOVO STADIO DA 65MILA POSTI, SPERO ENTRO 2026"

"Se avremo tutte le autorizzazioni del Comune entro 8-9 mesi, potremo partire con i lavori per il nuovo stadio gia' nel 2021. La data finale non e' ipotizzabile ma, immaginando per un secondo che si possa avviare tutto il prossimo anno, lo stadio potrebbe sicuramente essere pronto per i Giochi Olimpici invernali di Milano del 2026". Lo ha dichiarato il presidente del Milan Paolo SCARONI, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Quindici giorni fa abbiamo presentato insieme all'Inter il nuovo progetto che recepisce tutte le 16 osservazioni ricevute dal Comune - ha precisato SCARONI - Il nuovo stadio avra' una capienza di circa 65 mila spettatori, sara' bellissimo e modernissimo, terra' conto di tutto quanto abbiamo imparato dalle strutture costruite di recente in tutto il mondo. Sara' un'attrazione di Milano anche quando sara' vuoto: ne faremo un punto per il turismo e l'intrattenimento di tutti, milanesi e non. Ora attendiamo la risposta del comune, dovremo ricevere un assenso: considero il rifiuto un'ipotesi remota, non riesco a immaginare un diniego a un investimento di un miliardo e 200 milioni di euro totalmente finanziato da capitali esteri privati, in modo particolare in questo momento difficile della nostra citta'".

SCARONI "SORPRESO DA UN MILAN STELLARE MA NON PARLO DI SCUDETTO"

Un Milan bellissimo e impossibile da immaginare, ma con l'obbligo di restare con i piedi per terra. Neanche Paolo SCARONI pensava che la squadra di Stefano Pioli potesse occupare il primo posto in classifica dopo nove giornate, con sette vittorie e due pareggi. "Una performance cosi' stellare non la immaginavo - ha confessato il presidente rossonero, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento - Stiamo vivendo una soddisfazione fantastica, ma non bisogna farsi prendere dall'ebbrezza. Scudetto? Non mi spingerei cosi' avanti. Ho visto gli sviluppi del club passo dopo passo: oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di piu' non abbiamo inserito ne' lo scudetto ne' l'ingresso in Champions nel budget di quest'anno, quindi non pronuncio queste parole". Alla base del successo del Milan, secondo SCARONI, c'e' la pianificazione. "Il segreto della squadra sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini su input di Elliott", ha osservato il presidente rossonero.