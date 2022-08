Milan, tesserati i due figli di Ibra. Ci si affida al Dna del campione svedese

Milan, 2 centrocampisti in più per le giovanili dal cognome pesante

Se è vero il detto che dice "buon sangue non mente", il Milan potrebbe aver messo a segno due colpi di mercato per il futuro. Il club rossonero, infatti, ha deciso non solo di rinnovare il contratto al 40enne Ibrahimovic ma anche - si legge sul Corriere della Sera - di tesserare per il club i suoi due figli (entrambi centrocampisti). Saranno tre i membri della famiglia calcistica più famosa di Svezia a vestire la maglia del Milan. Zlatan in prima squadra e a disposizione di Pioli a partire dal nuovo anno; Maximilian, nato il 22 settembre del 2006, pronto a essere tesserato nella squadra Under 17 del Diavolo; Vincent, classe 2008, il piccolino di casa, destinato all’Under 15 rossonera.

La visita a Milanello di Ibra dell'altro giorno - prosegue il Corriere - è stata una botta di adrenalina per i compagni, spronati a dare il massimo. Il viaggio a Milano però ha permesso allo svedese di iniziare le pratiche di tesseramento dei figli per le squadre giovanili. Così dopo essersi sottoposto alla riabilitazione a Milanello, Zlatan è apparso nel pomeriggio al centro Vismara per accompagnare Maximilian agli allenamenti. Da autista, come un genitore qualsiasi. Gli Ibrahimovic stanno progettando di radunarsi a Milano. Vien da pensare che non sarà un trasloco di breve durata: Zlatan potrebbe restare da dirigente dopo che si sarà conclusa l’avventura da giocatore al Milan.