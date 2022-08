+Europa e Pd candidano Cottarelli. Letta esulta: "Una punta di diamante"

"Serve una tassazione progressiva e non una flat tax che di progressivo non ha niente"



"Ho accettato l'offerta che mi è stata fatta da Pd e Più Europa di essere un candidato comune per le prossime politiche. Per me è un passo importante, le prossime elezioni sono le più importanti che avremo per parecchi anni, si confrontano due visioni del mondo diverse, una conservatrice e una progressista, entrambe legittime, ma l'Italia deve decidere". Lo ha detto Carlo Cottarelli durante la conferenza stampa di Più Europa e Pd. Cottarelli era in pole position per essere il candidato del Centrosinistra in Regione Lombardia. Se eletto in Parlamento, non sarà lui. "Per me essere progressista vuole dire mettere al centro della vita politica la giustizia sociale come possibilità di crescita sociale che tutti debbono avere. E' l'articolo 3 della nostra Costituzione", ha aggiunto. "Serve una tassazione progressiva e non una flat tax che di progressivo non ha niente, essere progressista vuol dire guardare all'Ue come una entità politica che si deve sviluppare e non come a un capro espiatorio" ha sottolineato esprimendo "dispiacere" per l'uscita di Azione dalla coalizione di centrosinistra.



Elezioni, Letta: Cottarelli una punta di diamante in campagna - "Ringrazio Cottarelli, gli abbiamo proposto di candidarsi e di essere il punto di sintesi del lavoro fra Pd e Piu' Europa, e' il miglior interprete dell'intesa che abbiamo fatto la settimana scorsa, che vede entrare Cottareli e vede uscire chi ha deciso di uscire. Lavorare con lui e' un privilegio". Lo a detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa con i vertici di Piu' Europa, a Roma. "Cottarelli sara' una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Cottarelli sara' candidato nel nord, sia nell'uninominale sia nel proporzionale, abbiamo intenzione che la sua candidatura sia visibile, forte e importante".

Elezioni, Magi: Cottarelli è il Carlo giusto - “Neanche due mesi fa Calenda definiva Carlo Cottarelli ‘il nome perfetto per tenere insieme un campo progressista e riformista’. Oggi Cottarelli ha annunciato di aver accettato la proposta di candidatura con Più Europa e Partito Democratico”, così su Twitter Riccardo Magi, deputato e Presidente di +Europa.