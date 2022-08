Pregliasco (YouTrend) replica a Calenda. "Prende abbagli, noi del Pd? Surreale"

Elezioni politiche 2022, Pregliasco ad afarri dopo le accuse di Calenda sui sondaggi: "Immaginare che un istituto di ricerca possa alterare i dati per compiacere qualcuno è surreale"

"Evidentemente la campagna elettorale accende gli animi e fa prendere abbagli. Noi siamo una realtà indipendente e autonoma che, con professionalità, lavora da anni con partiti politici, istituzioni e aziende in piena autonomia". Con queste parole il fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco, interpellato da Affaritaliani.it, replica alle accuse di Carlo Calenda, secondo il quale il sondaggio che darebbe Iv-Azione al 4% "ce lo dà il sondaggista del Pd e Più Europa...".

"La stima che non è piaciuta a Calenda è emersa da un sondaggio commissionato da Sky Tg 24 e le sue parole sono curiose viste che in altre rilevazioni lo davano al 3% prima che si unisse a Più Europa con Italia Viva che è sempre stata intorno al 2%. Quindi il nostro 4,8% è assolutamente in linea con altre rilevazioni. Immaginare che un istituto di ricerca possa alterare i dati per compiacere qualcuno è surreale. E come dimostra il nostro sondaggio c'è un netto vantaggio del Centrodestra sul Pd, che noi diamo al 22% e quindi un dato più basso rispetto alla media di altri istituti".

Secondo Pregliasco, "al momento è molto probabile la vittoria del Centrodestra alle elezioni del 25 settembre. Nel proporzionale il vantaggio è circa di 20 punti e la distribuzione dei collegi uninominali porta al successo in tre quarti del Centrodestra sia alla Camera sia al Senato. La somma di questi due fattori, se fosse confermata il 25 settembre, porterebbe a un'ampia maggioranza per la coalizione di Cdx sia alla Camera sia al Senato", conclude il fondatore di YouTrend.