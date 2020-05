Milan torna ad allenarsi: Donnarumma in campo. Ecco quando torna Ibrahimovic

Il Milan torna a lavorare in vista della possibile ripresa del campionato di serie A a metà giugno. Il primo ad arrivare per il lavoro individuale (quello di squadra per tutti i club dovrebbe partire dopo il 18 maggio se si troverà l'intesa sul protocollo sanitario) è stato Gianluigi Donnarumma. Gigio è stato sin troppo... veloce. Il portiere rossonero, come si vede in un video postato sul web, ha trovato i cancelli chiusi a Milanello. "Non mi fanno entrare", ha detto scherzando e rivolgendosi ai pochi tifosi presenti. Dopo qualche secondo le porte si sono aperte e Donnarumma ha potuto iniziare la sua sessione di lavoro. Nel primo gruppo di giocatori del Milan al lavoro sono previsti Biglia, Bonaventura, Duarte, Gabbia e Theo Hernandez sotto lo sguardo di mister Stefano Pioli.

Assente Ibrahimovic, ma Zlatan sta per tornare in Italia. L'attaccante ha lavorato molto in Svezia assieme al suo Hammarby ed è in ottime condizioni di forma. Entro il fine settimana è atteso a Milano, dove sarà poi atteso da 14 giorni di quarantena così come previsto per coloro che tornano nel nostro Paese dall’estero. Poi Ibra potrà iniziare a lavorare con i compagni di squadra.