Milan vince anche senza Ibrahimovic. Diavolo in fuga: +5 su Inter e Sassuolo

Il Milan supera per 2-0 la Fiorentina ed e' sempre piu' capolista della Serie A. La squadra di Pioli, priva di Ibrahimovic (ma anche di Rafael Leao e Bennacer) ha chiuso la questione gia' nel primo tempo grazie alle reti di Romagnoli, al 17' su azione di Calcio d'angolo, e di Frank Kessie, su Calcio di rigore, dopo l'atterramento di Saelemaekers da parte di Pezzella. Al 37' il centrocampista ivoriano ha fallito l'occasione per arrotondare il risultato facendosi respingere un secondo tiro dagli undici metri da Dragowski. Seconda sconfitta su due partite per la Fiorentina di Cesare Prandelli apparsa ancora legnosa e poco fluida nella gestione del pallone e nelle trame offensive. Il Milan sale cosi' a 23 punti in classifica e prova una mini-fuga visto che le prime inseguitrici Inter e Sassuolo, distano gia' cinque punti. La Fiorentina resta nelle parti basse e in acque pericolose con appena 8 punti conquistati in 9 partite giocate. Quest'anno in serie A il Milan ha giocato tre partite senza Ibrahimovic e, malgrado l'assenza del suo fuoriclasse, i rossoneri hanno vinto in tutte le occasioni: prima del successo con la Fiorentina era arrivati quelli a Crotone e contro lo Spezia a San Siro.

Milan-Fiorentina 2-0, Bonera: "Siamo accomunati dallo spirito del gruppo con il Milan dell'ultimo Scudetto"

"In questo Milan vedo un altro tassellino da mettere a un puzzle iniziato tempo fa. Sapevo delle difficolta' di questa partita e nelle difficolta' abbiamo reagito da grande squadra quale siamo". Daniele Bonera analizza cosi' la vittoria del Milan per 2-0 sulla Fiorentina. L'ex difensore rossonero e' sulla panchina a causa della positivita' di Stefano Pioli al Coronavirus. A fine partita, subito videochiamata con lui per festeggiare la vittoria: "Un gruppo vero e sano, con dei valori - ha detto Bonera a Dazn nel postpartita -. Abbiamo fatto una videochiamata anche negli spogliatoi, il mister di fatto e' come fosse sempre con noi. Oggi abbiamo confermato lo spirito che si vedeva da tempo. Questa squadra ha un grandissimo allenatore e non vediamo l'ora di vederlo di nuovo sulla panchina, per me ci sara' ancora tempo. Siamo accomunati dallo spirito del gruppo con il Milan dell'ultimo Scudetto".

Sulle prestazioni di Kessie: "E' importante e lo dimostra da tante partite, e' fondamentale per noi - ha sottolineato Bonera -. E' migliorato tantissimo nella gestione della palla, siamo contenti della sua crescita". Infine un commento su Donnarumma e sulle sue parate, anche oggi decisive: "Gigio c'e' sempre, quando c'e' bisogno i campioni rispondono presente e lui lo ha fatto anche oggi".

MILAN-FIORENTINA 2-0, KESSIE "PIOLI SODDISFATTO, ERA IMPORTANTE VINCERLA"

"Pioli ci ha fatto i complimenti, una partita importante per noi da vincere. Era contento". Franck Kessie non puo' che essere soddisfatto dopo la vittoria per 2-0 del suo Milan a San Siro contro la Fiorentina. A fine partita subito videochiamata con il tecnico Stefano Pioli, in isolamento per la positivita' al Coronavirus: "La gara si poteva chiudere prima, abbiamo iniziato forte perche' la Fiorentina e' una squadra pericolosa ma siamo riusciti a segnare subito due gol - ha detto Kessie ai microfoni di Dazn nel postpartita -. Abbiamo una grande rosa, tutti lavorano bene e chi va in campo dimostra che puo' giocare. A me non interessa se al mio fianco c'e' Tonali o Krunic o Bennacer, io do sempre il 150%". Dopo il rigore fatto, il 2-0, Kessie ha sbagliato il secondo: "Il prossimo lo tiro di nuovo io, non Ibrahimovic" la battuta del centrocampista rossonero.