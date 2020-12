Milik, Juventus in vantaggio. Le cifre del colpo di mercato a gennaio

Milik-Juventus, ritorno di fiamma

Milik torna nel mirino della Juventus. L'attaccante polacco del Napoli era stato accostato ai bianconeri in estate (ma poi si puntarono tutte le fiches su Morata) e poi fu vicinissimo alla Roma (con Dzeko che avrebbe potuto passare alla Juve se si fosse chiusa la trattativa tra i giallorossi e il club di De Laurentiis). A sei mesi dalla scadenza del suo contratto (giugno 2021) e ormai sepatato in casa a Napoli, Arkadiusz Milik potrebbe partire già a gennaio (anche pensando che a giugno inizierà il campionato europeo e c'è da conquistare una convocazione che sarebbe a rischio se non dovesse giocare nella sua squadra di club).

Milik-Juventus, 10 milioni al Napoli per la fumata bianca

La richiesta per il suo cartellino resta alta (in rapporto al fatto che sarà libero a parametro zero a fine stagione: 18 milioni di euro. Secondo Sportmediaset la Juventus potrebbe chiudere a 10 milioni. Regalando così a Pirlo un centravanti che possa alternarsi con Morata al fianco di Cristiano Ronaldo. Milik in bianconero avrebbe un contratto pluriennale da 4 milioni l’anno più bonus. Le prossime settimane saranno decisive.

Milik-Juventus, l'Inter e la carta Politano

L'attaccante piace anche all'Inter che attende dal Napoli 19 milioni di euro (più 2,5 di bonus) per l'obbligo di riscatto di Matteo Politano e i nerazzurri potrebbero giocarsi questa carta con il club di Aurelio De Laurentiis. Ma la Juventus pare in vantaggio e pronta al colpo di mercato.