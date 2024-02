Moggi: "Calzona al Napoli il preludio a ritorno di Maurizio Sarri"

Francesco Calzona alla guida del Napoli è il preludio al ritorno di Maurizio Sarri? Lo scenario viene disegnato da Luciano Moggi. Lo scrive sulle colonne del quotidiano 'Libero'. "Arriva Calzona ed è il terzo dopo la partenza di Giuntoli. La mossa Calzona, ct della Slovacchia e storico vice di Sarri, potrebbe far supporre l’ennesimo colpo di scena di De Laurentiis per la prossima stagione: il ritorno sulla panchina napoletana di Maurizio Sarri", si legge nel suo editoriale.

Nella serata di lunedì, il presidente De Laurentiis ha annunciato il cambio di allenatore con una intervista rilasciata a 'Sky': "Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L'ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più"