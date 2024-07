Moggi: "Gravina si dimetta, colpa sua". E il presidente anticipa le elezioni

L'Italia ha lasciato l'Europeo con un'uscita deludente. La squadra, detentrice del titolo, è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera, perdendo 2-0 in una partita inappellabile. Durante il torneo, pochi giocatori si sono distinti, ad eccezione di Gianluigi Donnarumma, il cui intervento tra i pali ha spesso salvato la squadra.

A commentare l’evidente calo di prestazioni è Luciano Moggi, intervistato da Adnkronos, il quale ha commentato: "Molti incolpano l'allenatore per gli errori commessi - ha dichiarato l'ex juventino - ma il vero responsabile di questa sconfitta è il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina".

"Egli", continua, "non è riuscito a difendere gli interessi del nostro calcio, in quanto in Serie A giocano troppi stranieri che limitano le opportunità per i nostri giovani talenti. Anche se non si può impedire la libera circolazione dei lavoratori, avrebbe dovuto introdurre una regola che obbligasse le squadre a schierare non più di 5 giocatori stranieri".

"Sarebbe meglio se seguisse l'esempio del suo predecessore Abete e si dimettesse - ha proseguito -. Quando il Governo ha abolito il decreto crescita, Gravina ha avuto il coraggio di criticare, invece di ringraziarlo, poiché tale provvedimento non renderà più vantaggioso per i club acquistare uno straniero rispetto a un giocatore italiano".

Gravina anticipa le elezioni del presidente della Federazione

Da parte sua, Gravina deciso di anticipare l'assemblea elettiva della Federazione al 4 novembre, deviando dalla data originale prevista per marzo, al termine del suo mandato. Questa decisione segue l'eliminazione dell'Italia dagli Europei e mira a prevenire un'organizzazione adeguata del "fronte opposto".

L'assemblea si terrà all'Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino, con la prima convocazione alle 8:30 e la seconda alle 11:00. Gli ordini del giorno includeranno la verifica dei poteri, l'elezione del presidente dell'Assemblea, dei consiglieri delle componenti in accordo con l'articolo 26, comma 4 dello Statuto federale, del presidente federale, e del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le componenti dovranno anche eleggere i propri presidenti entro questa data.