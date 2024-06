Mondiale per Club Fifa caos. No del Real Madrid (e non solo). "Pagano poco"

Ancelotti: 'Il Real Madrid e altre squadre non giocheranno il Mondiale per Club. La Fifa ci paga troppo poco'

Il Mondiale per Club a 32 squadre che la Fifa vorrebbe lanciare dal 13 giugno al 15 luglio 2025 (prima edizione prevista negli Stati Uniti, con cadenza ogni 4 anni) è sempre più in bilico. Nei giorni scorsi le indiscrezioni su un possibile slittamento di due anni. Ora arrivano le parole nette di Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano ha fatto sapere che il Real Madrid non parteciperà alla manifestazione (che per l'Italia vedrebbe al via Inter e Juventus).

"La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito", le parole di Carlo Ancelotti in un'intervista a Il Giornale.

Inizialmente giravano voci su un 'ingaggio' per i club con circa 50 milioni di euro di euro garantiti. Ma al momento la cifra è scesa attorno a quota 15-20 mln. E, le indiscrezioni degli ultimi giorni, danno anche altri club - dal Manchester City al Bayern Monaco - poco convinti sull'opportunità di partecipare alla luce di incassi bassi a fronte di un impegno molto duro a fine stagione in un calendario già sovraffollato di impegni e partite (non dimentichiamo che il prossimo anno parte anche la nuova 'super' Champions con un minimo di 8 partite per tutti, contro le 6 attuali).

Ancelotti: "Mi davano del bollito..."

Tornando a Carlo Ancelotti, il tecnico di Reggiolo ha parlato anche di Blancos e Diavolo: "Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore, ho giocato e sono stato allenatore. Il Real è il Real, cosa ci può essere di meglio? C’è il rispetto della storia, che non il passato, è la storia”. Sull'Italia che dovrà difendere il titolo europeo vinto nel 2021 a Wembley: "Credo che ci sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria nell’ultima edizione, dunque non so davvero quali possano essere le nostre possibilità. Sono molto curioso della Germania in casa, ha una squadra interessante". Carletto plurivincitore della Champions, nessun allenatore al mondo come lui. Ma ricorda: "Ho superato momenti non sempre positivi, dopo l’esperienza con l’Everton ero uscito dai radar, mi davano del bollito, ero ormai vecchio. Poi a Napoli lo stesso”. Real Madrid. Una storia che non si ferma, anzi è pronta ad accogliere Mbappé e poi il diciottenne brasiliano Endrick accanto a Modric che compirà 39 anni a settembre. «Modric è un esempio unico di qualità e di personalità. Purtroppo Kroos ha deciso di fermarsi, è un tedesco nelle scelte ma continuerà a vivere a Madrid, gli ho detto che se, in autunno, dovesse ripensarci, una telefonata e ricominciamo», le parole di Ancelotti a Il Giornale.