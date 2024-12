Mondiali di Calcio Arabia Saudita 2034; gli stadi avvenieristici

Tutti gli stadi dei Mondiali Arabia 2034

Tra i motivi con cui l'Arabia Saudita si è conquistata i Mondiali di calcio 2034 ci sono sicuramente la possibilità di avere investimenti miliardari quesi senza fine, soldi destinati soprattutto alla costruzione degli stadi che ospiteranno i match delle più forti nazioni del mondo.

Saranno 15 gli impianti utilizzati, e la maggior parte di questi verrà costruita appositamente in questi anni.

King Salman Stadium

Si comincia con quello che sarà il campo principale: il King Salman, impianto che porta il nome della famiglia reale, i Salman. Si tratta di uno stadio da "mille una notte" che sorgerà nel 2029 a Riad: 92 mila posti a sedere in uno spazio progettato dallo studio Popolus, che definire semplicemente stadio è a dir poco riduttivo. Si tratta di un'arena che esternamente rappresenta un seme che germoglia ma che dentro ha spazi enormi decicati a tante attività diverse: negozi, ristoranti ma anche uno spazio per l'atletica e persino una sorta di parco acquatico con tanto di piscina olimpionica.

Per quello poi che riguarda i tifosi, beh, grande attenzione è stata data alle hospitality; il King Salman infatti è dotato di un royal box da 5 stelle lusso ma anche sky box e luonge esclusive per i tifosi particolarmente speciali: 300 i posti VVIP e 220 VIP. Non vi bastasse sappiate che sarà possibile camminare lungo un percorso mozzafiato sul tetto dello stadio per godersi al meglio l'interno ma anche il panorama circostante.

New Murabba Stadium

Sempre a Riad, in un quartiere del nord in forte espansione sorgerà un altro degli stadi del mondiale. 45 mila posti, dall'aspetto esterno che ricorda la corteccia di un albero di acacia, uno dei simboli della flora dell'Arabia Saudita.

Roshn Stadium

Ancora a Riad, ma nella zona sud, ecco l'impianto da circa 50mila posti che ricorda sempre uno degli elementi della natura del paese, in questo caso un cristallo. Il tetto rappresenterà una sorta di insieme di frammenti di un minerale con accenno preferito al colore rosa. I lavori partiranno nel 2029 per chudersi a ridosso del via dei Mondiali.

King Fahd Sports City Stadium

Questo in realtà non è un nuovo impianto ma il principale stadio esistente del paese da quasi 50 anni. L'impianto infatti è del 1978. Per questo è stato affidato allo studio Popolus un grosso restyling degli spazi esterni ed interni. La capienza ad esempio passerà dai 50 mila ai 70 mila del 2034. Rimarrà sicuramente la copertura con le famose tende a ricordare quelle tipiche degli abitanti del desrto, con piloni di quasi 70 metri.

Prince Faisal bin Fahd Stadium

Questo stadio sarà forse quello più classico dato che è stato progettato seguendo precisamente la tipica architettura Salmani, simbolo del paese, sia nelle forme che nei colori. Grande attenzione verrà data anche all'impatto ambientale con il tetto interamente coperto da pannelli solari.

South Riad Stadium

Sempre nella capitale, sempre in stile Salmani sorgerà anche questo impianto dall'avvenieristico tetto trasparente.

King Saud University Stadium

Anche in questo caso non si tratta di un nuovo impianto ma nella ristrutturazione di uno dei due stadi esistenti a Riad; la capienza verrà portata dagli attuali 33 mila ai 46 mila richiesti dalla Fifa. Una volta finito il Mondiale però si ritornerà alla capienza attuale.

Prince Mohammed Bin Salman Stadium

Uscendo da Riad, nel quartiere di Qiddiya, definito il "Parco dei Divertimenti" dell'Arabia Saudita, su di una collina verrà realizzato questo impianto dedicato al futuro. La tribune infatti saranno su tre lati lasciando aperto un quarto di stadio occupato da un gigantesco schermo a led che potrà anche essere spostato per dare modo ai presenti di godersi la vista dell'area circostante.

Qiddiya Coast Stadium

Colore e mare sono le parole d'ordine di questo impianto che di sicuro sarà uno dei più apprezzati dagli architetti per il suo stile inusuale ma di sicuro interessante. L'esterno infatti sarà composto da decine e decine di fasce che unite andranno a formare il movimento di un'onda del mare, precisamente un'onda messicana a simboleggiare l'unione tra uomo e natura.

Neom Stadium

"È lo stadio più unico al mondo". Così l'Arabia Saudita ha presentato alla Fifa questo impianto che si trova all'interno della famosa città orizzontale di Neom, "The Line", quella che per intenderci si svilupperà lungo una linea lunga diversi km. E saranno proprio le pareti di questa striscia a limitare due lati dello stadio e a fungere da tetto. Panorami mozzafiato sono garantiti.

King Abdullah Sports City Stadium

Ci spostiamo a Jeddah, città che ospita anche la Formula 1. Siamo sul mare, in un impianto già esistente che ovviamente subirà un profondo restyling all'insegna della sostenibilità ambientale. Confermati i 62mila posti a sedere di oggi.