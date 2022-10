Mondiali calcio in Ucraina: la mossa a sorpresa di Zelensky

Mondiali di calcio 2030: Ucraina-Spagna-Portogallo, la candidatura

La drammatica guerra con la Russia oggi, i Mondiali di calcio nel 2030: l'Ucraina di Zelensky guarda al futuro con speranza e si candida con Spagna e Portogallo per ospitare la massima rassegna calcistica. L'anticipazione arriva dal "Times": in caso di successo, in Ucraina si giocherebbe uno dei gironi della fase finale.

Mondiali di calcio 2030, le rivali di Ucraina-Spagna-Portogallo

L'assegnazione dei Mondiali di calcio 2030 - a 48 squadre già dall'edizione 2026 in Canada, Messico e Usa - è prevista fra due anni, in occasione del Congresso della Fifa del 2024. In corsa anche la candidatura sudamericana di Uruguay, Argentina, Cile e Paraguay ma altri Paesi starebbero valutando di unire le forze: stando a "Sky Sports Uk", Arabia Saudita, Grecia ed Egitto potrebbero farsi avanti e non sarebbe da escludere anche una candidatura nordafricana con Marocco, Tunisia e Algeria. L'Europa spera nell'assegnazione per tornare ad ospitare i Mondiali di calcio a distanza di 12 anni (dopo Russia 2018).