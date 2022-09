Mondiali di calcio da tavolo e Subbuteo in Italia a Cinecittà World

Mondiali Subbuteo a Roma. A Cinecittà World l'Italia sfida Francia e Galles

A Cinecittà World il divertimento si fa anche da tavolo. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre nella maestosa cornice del Teatro 1 del Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma si svolgerà la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo.

Il Parco a tema della Capitale si prepara ad accogliere gli atleti e le 26 delegazioni nazionali, provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per contendersi gli ambiti titoli della Coppa del Mondo 2022, sia a livello individuale nelle varie categorie, che a squadre. Record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo quest’anno: Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA, oltre all’Italia-.

L’evento coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo.

LA COPPA DEL MONDO 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E’ A CINECITTA’ WORLD - Da venerdì 16 a domenica 18 settembre

Una tre giorni di sport e divertimento, organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), sotto l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF). Il patrocinio è del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi ai nastri di partenza 64 partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN, invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6 giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30 atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12, i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella giornata di sabato 17 settembre 2022.

Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con 5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine, visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del Mondo” (World Select).

MONDIALI DI CALCIO DA TAVOLO 2022: IL PROGRAMMA

Il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti:

Venerdì 16 settembre 2022 (solo per i partecipanti)

• h. 11:30 Waddington Cup - Traditional World Cup, torneo internazionale di Subbuteo Tradizionale

Sabato 17 settembre 2022

• h. 9:30 Presentazione della World CUP, con ambientazione in stile antica Roma

• h. 9.30 Gare individuali di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12

Domenica 18 settembre 2022

• h. 9.30 Gare a squadre di Calcio Tavolo, Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12

• h. 18:00 Premiazioni dei titoli assegnati sia a livello individuale che a squadre, nelle rispettive categorie