Mondiali di calcio in Qatar: Fifa, ora è ufficiale la rivoluzione

Mondiali di calcio, ufficiale: la Fifa allarga le rose delle nazionali a 26 calciatori per il Qatar

La Fifa ha dato l'ok all'allargamento delle rose delle 32 nazionali per i Mondiali di calcio in Qatar (mancherà come noto l'Italia di Mancini seconda nel girone dietro alla Svizzera e poi eliminata ai playoff dalla Macedonia del Nord...) a disposizione dei commissari tecnici: da 23 a 26 calciatori. Una piccola rivoluzione che permetterà ai ct una maggiore scelta di giocatori e tutti potranno essere a disposizione per le partite. "Data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia di COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, è stato deciso quanto segue: il numero massimo di giocatori nella lista libera è stato aumentato da 35 a 55; il numero di giocatori da inserire nella lista finale è stato aumentato da un minimo di 23 ad un massimo di 26; l'ultima giornata - a livello di club - per i 23-26 giocatori nominati nella lista finale sarà il 13 novembre 2022; a non più di 26 persone (fino a 15 sostituti e 11 dirigenti di squadra - uno di questi funzionari deve essere il medico della squadra) sarà permesso di sedere sulla panchina della squadra". I Mondiali di calcio in Qatar si giocheranno dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Mondiali di calcio, tutte le novità introdotte dalla Fifa

Capitolo Mondiali di calcio Under 20: nel 2021 erano stati rinviati a causa della pandemia di Covid, ora la Fifa ha nominato la Federcalcio indonesiana (PSSI) come Paese ospitante per la Coppa del Mondo 2023. L'Ufficio di presidenza ha confermato che il torneo si giocherà dal 20 maggio all'11 giugno 2023". E' stato deciso che "il 73° Congresso FIFA si terrà a Kigali, in Ruanda, il 16 marzo 2023. Le elezioni presidenziali FIFA 2023 si svolgeranno in occasione del 73° Congresso FIFA, la cui convocazione è stata approvata dal Consiglio FIFA durante la riunione del 30 marzo 2022. Kigali ha già ospitato una riunione del Consiglio FIFA nell'ottobre 2018", conclude la nota del massimo organo calcistico