Mondiali Qatar 2022, Italia nel girone con la Svizzera. Ecco tutti i gruppi

L'Italia di Roberto Mancini è stata inserita nel gruppo C delle qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri come primi avversari hanno pescato la Svizzera, poi l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania.

MANCINI, 'TUTTE PARTITE DA GIOCARE E TUTTE DIFFICILI, CON SVIZZERA SARA' LOTTA'

"Le prime tre partite a marzo saranno molto importanti, i ragazzi sono sottoposti a moltissime partite. Il peso di tutte queste partite sarà forse un po' un problema, sono tutte partite da giocare e sono tutte difficili, sulla carta l'Irlanda del Nord può sembrare più facile della Svizzera ma le partite vanno giocate e soprattutto in quei campi lì di inverno è difficile". Lo afferma, a Raisport, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, valutando le squadre estratte nel gruppo C delle qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022. . Tornando alla Svizzera, Mancini osserva che "credo possa essere una lotta tra noi e loro, potevano essere tranquillamente testa di serie. Con la Bulgaria non sono mai state partiti semplici, vanno affrontate tutte allo stesso modo perché basta perdere un punto, fare un pareggio e rischi. Le partite vanno giocate e vinte tutte".

QUAL. QATAR 2022, I DIECI GIRONI

Questa la composizione dei 10 gironi per le qualificazioni europee per i Mondiali di Qatar 2022: Gruppo A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbajgian. Gruppo B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo. Gruppo C: Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Gruppo D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan. Gruppo E: Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia. Gruppo F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova. Gruppo G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra. Gruppo H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta Gruppo I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino. Gruppo J: Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein. (Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 07-DIC-20 19:06 NNNN