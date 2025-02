Mondiali di Sci, discesa libera donne; male Goggia e Brignone

È il giorno della discesa libera donne ai mondiali di Sci di Saalbach, in Austria; il giorno quindi di Sofia Goggia e Federica Brignone che fanno parte della ristretta cerchia delle favorite.

Soprattutto è la bergamasca a far sperare i tifosi, lei che proprio della discesa libera è stata l'assoluta Regina negli ultimi anni.

C'è però un poco di preoccupazione dopo la caduta a 120km/h ieri nell'ultima prova prima della gara. La sciatrice bergamasca è caduta sbattendo violentemente la scihena ma dalla federazione arrivano notizie rassicuranti.

La gara comincerà alle 11.30. 4 le italiane in Gara. Prima a scendere sulla pista austriaca la nostra Nicole Delago, con il pettorale numero 3, poi bisognerà attendere il numero 12 per una tripletta azzurra: 12 Sofia Goggia, 13 Laura Pirovano e 14 Federica Brignone.

Come già visto nel SuperGigante la pista non propone difficoltà enormi, ma è fatta soprattutto di scorrevolezza, un insieme di cose che non favorisce le nostre atlete, molto più brave sui tratti difficili con piste ghiacciate.

La Gara

Male le azzurre; Brignone ha fatto il massimo in una pisto troppo facile. Sofia Goggia non si è mai sentita a suo agio fin dalle prove ed ha chiuso lontanissima dal podio. La bergamasca ha confermato i dubbi che lei stessa aveva lamentato dopo le prove di questi giorni. Migliore delle Azzurre alla fine Nicole Delago.

L'oro è andato alla statunitense Johnson.