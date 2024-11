Montella-Roma giallo e 'cose' turche: tra accelerazioni e smentite

Le quotazioni di Vicenzo Montella, attuale ct della Turchia si sono impennate nelle ultime ore nel toto mister per la Roma (dopo l'esonero di Ivan Juric di domenica in seguito alla sconfitta casalinga contro la Roma). L'Aeroplanino ha scavalcato Roberto Mancini (per una fumata bianca con l'ex ct servirebbe un biennale/triennale), Allegri (Max resta al momento più una suggestione), Rudy Garcia (il nome caldo di lunedì, in calo ma non fuori dai giochi), Claudio Ranieri (un traghettatore ideale) oltre alle varie piste straniere (in primis Erik ten Hag, appena esonerato dal Manchester United, e Graham Potter, fermo dopo l'addio al Chelsea). Tutto fatto

L'attuale ct della Turchia (che vinse lo scudetto nella Roma del 2001 al fianco di Totti e Batistuta e con Capello in panchina) e allenatore del club giallorosso dieci anni dopo, si potrebbe liberare dall'attuale incarico pagando sei mesi di stipendio. La Federazione turca però si sente tranquilla. "Montella alla Roma? "Non esiste una cosa del genere. Abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Sarà con noi fino alla fine", spiega al sito Fanatik.com, il membro del consiglio direttivo della Federcalcio turca e responsabile per le squadre nazionali, Ceyhun Kazanci, sulle voci che danno l'Aeroplanino nuovamente giallorosso.