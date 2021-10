Basket, Moraschini positivo al doping: l'azzurro sospeso in via cautelare

Basket, Moraschini positivo al doping: sospeso in via cautelare

Il cestista azzurro e dell'Olimpia Milano Roberto Moraschini e' risultato positivo a un controllo antidoping effettuato il 6 ottobre ad Assago, in occasione di un allenamento.

Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Riccardo MORASCHINI (tesserato Fip), riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita, a seguito di un controllo fuori competizione disposto da Nado Italia, effettuato al termine della seduta di allenamento svolta ad Assago lo scorso 6 ottobre.

La trentenne guardia emiliana dell'A|X Armani Exchange Milano ha contribuito, questa estate, alla qualificazione dell'Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo. Argento con la Nazionale under 20 agli Europei di categoria di Spagna 2011, veste la canotta dell'Olimpia dal 2019 dopo le esperienze con Virtus Bologna, club dove e' cresciuto, Biella, Sant'Antimo, Virtus Roma, Mantova, Trento e Brindisi.