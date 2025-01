Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme: "Ci siamo dati una seconda possibilità"

Milan, Morata torna con Alice Campello. Le voci di un tradimento e il perdono

Alvaro Morata va in gol, ma non è una rete valida per il suo Milan, questa volta si tratta di una questione di cuore, l'attaccante ha annunciato che lui e Alice Campello si sono dati una "seconda possibilità", sono tornati insieme. A rivelarlo è il giornalista televisivo spagnolo Javier de Hoyos, che cita una conversazione con lo stesso attaccante del Milan. "Ho mandato un messaggio audio ad Alvaro perché non volevo dire o scrivere sciocchezze e lui mi ha detto: "Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità". Morata e Alice si erano allontanati proprio quando il centravanti aveva firmato per il Milan in estate, dopo la vittoria dell’Europeo, per motivi non resi noti dalla coppia.

Le cronache rosa - riporta La Gazzetta dello Sport - parlavano di incomprensioni, mentre fu la stessa Campello a negare pubblicamente l'ipotesi del tradimento di uno dei due. Il primo, concreto riavvicinamento a Natale, quando Alvaro e Alice, su volere dei figli, avevano trascorso la festa insieme. E allora la Campello, intercettata dai giornalisti a Madrid, non aveva chiuso all’ipotesi di un ricongiungimento: "Io non mi chiudo a niente e non so cosa possa succedere con Alvaro. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre".