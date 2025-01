Jannik Sinner, trionfa anche sui social dopo Melbourne

Sinner, il trionfo di Melbourne arriva anche sui social

Jannik Sinner non solo è il tennista numero 1 al mondo, non solo sta scrivendo la storia, non solo con il suo successo (secondo consecutivo) agli Australian Open è entrato già nell'olimpo dello sport italiano. Jannik Sinner è anche un personaggio amato per come gioca ma anche per come si comporta, per gesti e parole al punto da diventare riferimento soprattutto sui social network. Sia chiaro, non è un influencer, i suoi post sono limitati di numero e riguardano solo il tennis, ma malgrado tutto riesce ad avere un seguito mondiale dai numeri paragonabili a quelli dei grandi calciatori.

Ed il successo di Melbourne ha ulteriormente amplificato questo fenomeno. Ieri Sinner è stato il principale tema di discussione sui social, fin dalle prime ore del mattino, a match con Zverev ancor lontano dal cominciare, che durante e soprattutto dopo la sua vittoria.

I dati

Il totale delle interazioni nella sola giornata di ieri è stato quasi di due milioni e mezzo. Se poi analizziamo il post pubblicato dallo stesso tennista per festeggiare e commentare la vittoria nel post gara ha ricevuto in 12 ore 777 mila "like", con più di 14 mila commenti ed oltre 23 mila interazioni.

Ancor più impressionante il dato di crescita del suo account instagram. Dall'inizio del torneo australiano, lo scorso 12 gennaio, il numero di follower è passato da 3.060.991 a 3.192.889; una crescita quindi di 132 mila follower in due sole settimane di torneo.

"Le ragioni di questa risposta e condivisione dei follower sono diverse - spiega Domenico Giordano, fondatore di Arcadiacom.it ed esperto di social network - innanzitutto, Jannik è rimasto Jannik nonostante il successo. I suoi follower, e non solo, percepiscono la sua autenticità, la sua spontaneità, la sua franchezza. Lo abbiamo visto tante volte durante gli incontri e non ultimo nell’abbraccio finale al suo rivale Zverev. Questa è la sua forza, il suo essere trasparente