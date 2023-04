Morto "Bobo" Gori: l'ex calciatore vinse 4 scudetti con Inter, Juve, Cagliari

È morto Sergio “Bobo” Gori, stella del calcio. Vinse quattro scudetti con Inter, Cagliari e Juve

Il mondo del calcio piange oggi, 5 aprile, Sergio Gori, detto Bobo, scomparso a 77 anni alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa due settimane. Milanese di nascita, Gori era cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, e con il club neroazzurro - da riserva - vinse lo scudetto nel 1965 e nel 1966.

All’epoca era giovanissimo, venne poi girato in prestito al Vicenza (16 gol in due stagioni), per poi tornare a Milano. Qui, però, venne inserito tra le contropartite tecniche destinate al Cagliari in cambio di Roberto Boninsegna.

In Sardegna l’attaccante conquistò il campionato da protagonista, e rimase fino al 1975, quando passò alla Juventus vincendo il suo quarto scudetto in carriera (1977). Successivamente migrò al Verona e al Sant’Angelo (provincia di Lodi), dove segnò le ultime tappe prima del ritiro nel 1979. Un addio, il suo, solo al campo di calcio, visto che indossò le vesti di opinionista sportivo.

Solo ad altri cinque giocatori (Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena e Attilio Lombardo) riuscì diventare Campione d’Italia con tre club differenti. Dopo lo scudetto col Cagliari, per il quale era stato inserito nella Hall of Fame del club rossoblù, Gori partecipò anche ai Mondiali in Messico (1970) nella spedizione chiusa al secondo posto dalla Nazionale italiana.