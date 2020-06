MotoGP, ecco il calendario 2020: doppia gara a Misano

Si parte a Jerez con un doppio GP come era prevedibile, ma la sorpresa è che a Misano si correranno due gran premi, a poche ore dalla triste notizia che il Mugello non sarà presente nel calendario per quest'anno. Si chiude il 15 novembre a Valencia, in Spagna. Da valutare entro il 31 luglio, se confermarle o no, le gare extra-europee di Austin (Usa), Termas (Argentina), Chang (Tailandia) e Sepang (Malesia). La Federazione internazionale ha comunque precisato che il campionato non andrà oltre il 13 dicembre e avrà al massimo 17 eventi, incluso il GP del Qatar Moto2 e Moto3 che si è già disputato a marzo. L’accesso del pubblico agli eventi sarà valutato in base all’evoluzione della pandemia e alle disposizioni delle autorità locali.

Tredici appuntamenti finora

19 e 26 luglio: Jerez (Spagna)

9 agosto: Brno (Rep. Ceca)

16 e 23 agosto: Zelweg (Austria)

13 e 20 settembre: Misano (San Marino

)27 settembre: Montmelo (Spagna)

11 ottobre: Le Mans (Francia)

18 e 25 ottobre: Aragon (Spagna)

8 e 15 novembre: Valencia (Spagna)