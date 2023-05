Mourinho, Procura Figc apre inchiesta: cosa rischia il mister della Roma

Mourinho, deferimento per le parole sull'arbitro Chiffi. Allenatore della Roma verso la squalifica

La Procura Federale ha aperto un’inchiesta per deferire Mourinho per giudizi lesivi della reputazione di Chiffi. In arrivo anche il deferimento della Roma come responsabilità oggettiva.

Lo Special One potrebbe venire squalificato già per la partita di sabato contro l’Inter ma, visti i tempi stretti, probabile che tutto slitti alla settimana prossima (ci sono 30 giorni di tempo per il provvedimento). Nelle prossime ore dovrebbe essere notificato l’avviso di conclusione indagini con le contestazioni formali a Mourinho e alla Roma. Il club giallorosso poi avrà un termine, ridottissimo e non dei consueti 5 giorni, per richiedere di essere ascoltato e presentare memorie difensive.

Mourinho attacca l'arbitro Chiffi di Monza-Roma. Botta e risposta Special One-Palladino

Durissimo attacco di José Mourinho all'arbitraggio di Daniele Chiffi dopo la partita di Monza e duello a distanza con il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, che ha a sua volta criticato l'atteggiamento della panchina giallorossa verso il direttore di gara. "Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia vita", ha detto lo Soecial One di Chiffi, "tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero e sensibilità zero. Al minuto 96 dare un secondo giallo a un ragazzo che scivola...", lascia in sospeso Mourinho. "Non doveva dare il rosso, vado via frustrato perché non ha dato il rosso a me. Ma avrei lasciato la squadra da sola sabato".

Palladino, in diffida e ammonito, ha rimediato contro la Roma la sua prima squalifica da allenatore. "Mi spiace solo non poter abbracciare il mio amico Juric alla prossima partita", ha detto il tecnico del Monza guardando alla trasferta in casa del Torino di domenica. Poi la replica a Mou su Chiffi: "Secondo me è stato tra i migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Semmai io ero arrabbiato con il quarto uomo. Non ho mai visto una panchina avversaria protestare come quella di oggi, è stata una cosa scandalosa. Ho prestato più energie per loro che per quel che succedeva in campo".

