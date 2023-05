Milan, Pioli ancora tradito da De Ketelaere-Origi. Ma pure Diaz-Kalulu.. (Pagelle)

Milan, Messias salva il Diavolo dal naufragio con la Cremonese

Il Milan vede complicarsi ulteriormente la volata Champions. Mentre l'Inter dilaga a Verona (6-0) e va a +2, i rossoneri pareggiano incredibilmente in casa con la Cremonese (trovando l'1-1 al 93°): ora sono quinti con Atalanta (che batte lo Spezia) e Roma (fermata a Monza). De Ketelaere fallisce l'ennesima occasione e con lui anche Origi conferma la sua annata negativa. Pioli prova a far turnover per far rifiatare qualche titolare (sabato arriva la Lazio a San Siro, poi mercoledì prossimo derby d'andata di Champions), ma i cambi si dimostrano nuovamente non all'altezza (vedi anche Ballo-Tourè). Se poi anche qualche titolare tradisce le attese (notte nerissima per Kaluku - Brahim Diaz) e Giroud-Leao nell'ultima mezz'ora non riescono a fare il miracolo...

Milan-Cremonese: De Ketelaere-Origi tradiscono Pioli. Brahim Diaz-Kalulu notte nerissima

Maignan voto 6 Incolpevole sul gol di Okereke

Calabria voto 6 Poco impegnato sul fronte difensivo, tanta corsa avanti e indietro

Kalulu voto 4,5 Grave errore sul gol della Cremonese

Thiaw voto 5,5 Prova a metterci una pezza su Okereke ma viene steso da... Kalulu e la Cremonese va in vantaggio

Ballo-Tourè voto 5 Combina poco in fase di spinta e l'assenza di Theo su quella fascia si sente

Vranckx voto 5,5 Copre bene le spalle a Bennacer nel primo tempo, cala nella ripresa e in fase di costruzione non dà grandi segnali Dal 75° Tonali voto 5,5 Entra per provare a dare un po' di freschezza in mezzo al campo in un finale complicato, ma non incide

Bennacer voto 6,5 Tanto movimento avanti e indietro: crea gioco, cerca di dare una scossa alla manovra del Milan. Il migliore dei rossoneri nel primo tempo. Sostituito al rientro negli spogliatoi Dal 46° Krunic voto 5 Si salva solo il bel rasoterra nei minuti di recupero disinnescato da Carnesecchi

Saelemaekers voto 6,5 Gli viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico, serve a Diaz una palla che chiedeva solo di essere spinta dentro e per 75° mostra dinamismo a tutta fascia Dal 75° Messias voto 6 Entra col piglio giusto e calcia la punizione che - grazie alla deviazione di Vásquez - evita al Milan una sconfitta disastrosa

Brahim Diaz (foto Lapresse)



Brahim Diaz voto 4,5 Si divora il gol di testa sull'assist splendido che gli confeziona Saelemaekers e non riesce a concludere come si sperava in mezzo all'area liberato da Leao. Inventa poco, perde palloni e non salta mai l'uomo. Serataccia

De Ketelaere voto 4,5 L'occasione che spreca solo davanti a Carnesecchi nel primo tempo poteva cambiare il destino della serata rossonera ed essere magari una svolta per lui. Il pubblico lo sostiene, gli dedica cori, applausi e affetto, ma lui non riesce a scuotersi. Un'altra partita grigia Dal 62° Giroud voto 5 Non viene servito come si deve, ma anche lui ci mette del suo: incide poco o nulla

Origi voto 4,5 Un bel diagonale nei primi minuti che Carnsecchi riesce a deviare, poi prova a buttarla dentro di testa su cross di Saelemaekers ma non arriva con tempo giusto sulla palla. Delude anche questa volta Dal 62° Leao voto 5,5 Entra e serve subito un bel pallone a Diaz che lo spagnolo non sfrutta a dovere. La sua presenza mette visibilmente più ansia alla difesa della Cremonese, ma col passare dei minuti il portoghese non riesce ad accendere la scintilla nell'opaca notte rossonera. Nel finale avrebbe una ghiotta occasione per segnare nel cuore dell'area avversaria, ma calcia male da buona posizione e non trova neppure lo specchio della porta

Pioli voto 5 Dà fiducia a Origi e De Ketelaere in attacco, ma viene tradito anche questa volta dalla coppia belga. Forse, visto nel turnover, poteva offrire una chance a Rebic in avanti. Forse nel finale poteva provare a mettere Theo al posto di un Ballo Tourè evanescente. Certamente il suo Milan vede complicarsi la volata Champions con l'ennesima partita sotto tono a San Siro (dopo i pareggi delle scorse settimane con Empoli e Salernitana)

MILAN-CREMONESE 1-1 TABELLINO

Marcatori: 77’ Okereke, 90’+3 Messias.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx (dal 75’ Tonali), Bennacer (dal 46’ Krunic); Saelemaekers (dal 75’ Messias), De Ketelaere (dal 62’ Giroud), Díaz; Origi (dal 62’ Leao). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Rebić. All. Pioli.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiricheș (dal 72’ Ghiglione), Vásquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meïté, Benassi (dal 56’ Okereke); Galdames (dal 84’ Castagnetti); Buonaiuto (dal 56’ Valeri), Afena-Gyan (dal 72’ Ferrari). A disp.: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti Acella; Ciofani. All. Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Note: Ammoniti: 83’ Galdames, 90’+2 Vasquez, 90'+8 Ghiglione. Espulsi: 90’+6 Pickel. Recupero tempo: 1’ 1T, 5’ 2T.