Mourinho arriva a Roma, tifosi in delirio per l'allenatore portoghese. VIDEO

Mourinho a Trigoria si affaccia e si inchina ai tifosi

Jose' Mourinho si e' affacciato dalle terrazze del centro sportivo "Fulvio Bernardini", a Trigoria, per ricevere un altro abbraccio dai tifosi giallorossi. Lo Special One, dopo essersi affacciato, si e' inchinato due volte, si e' battuto un pugno sul cuore con la sciarpetta della Roma nelle mani, ed e' rientrato nel centro sportivo. In piazzale Dino Viola sono presenti ancora centinaia di persone.