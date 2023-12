Mourinho, omaggio in Rai allo Special One: previsioni meteo in portoghese!

Mourinho, previsioni del tempo Rai in portoghese: omaggio di Filippo Thiery

Il meteorologo Filippo Thiery, grande tifoso romanista, ha omaggiato José Mourinho. Nel suo intervento a Geo, il programma tv in onda su Rai3 ha dato le previsioni del meteo in portoghese, lingua madre di Mou. "Ogni promessa è debito - ha scritto su X (ex Twitter) dove in precedenza aveva già annunciato l'intenzione di fare una dedica all'allenatore della Roma - Chiedendo umilmente scusa ai lusitani, nella consapevolezza che la combinazione fra la totale ignoranza della lingua e l'inevitabile emozione ha dato risultati ampiamente sotto la soglia della sufficienza, ma quel che contava era l'idea".

Filippo Thiery è meteorologo presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Laureato in Fisica con 110 e lode, è un volto storico della trasmissione Rai Geo.





Qualche tempo fa, sempre via social, raccontò l'emozione che provo allo Stadio Olimpico. a vedere la sua Roma: "È amore. Un amore infinito. 40 anni fa il battesimo allo stadio, da 36 stagioni consecutive sono abbonato. Prima in Distinti, da qualche tempo nella Sud laterale. La partita non si può non vivere allo stadio". E ancora: "Essere romanisti è la cosa più bella e seria che ci può essere, ed è gioia per definizione".

