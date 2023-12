Napoli-Inter, rigore Osimhen e fallo Lautaro-Lobotka? Ecco la sentenza Aia sull'arbitro Massa

Napoli-Inter, rigore Osimhen e fallo Lautaro-Lobotka? Polemiche per le decisioni dell'arbitro Massa

Napoli-Inter è andata in archivio con un 3-0 a tinte nerazzurre (firmato da Calhanoglu, Barella, Thuram) che lascia un segno pesante nella corsa scudetto, mettendo fuori in fuorigioco proprio i campioni d'Italia (precipitati a -11) e lasciando in corsa al momento solo la stessa Inter, con Juventus (-2) e Milan (-6) che cercano di non perdere la scia della capolista.

Ma, la partita del Maradona ha lasciato anche una coda polemica per un paio di decisioni prese dell'arbitro Massa (con il Var): il possibile fallo di Lautaro su Lobotka nell'azione che dà il vantaggio all'Inter e rigore chiesto dal Napoli per il contatto in area tra Osimhen e Acerbi, con il risultato sull'1-0 per i nerazzurri. Momenti chiave di una partita che poteva anche cambiare il suo corso. Decisioni arbitrali che non sono piaciute al club guidato da Aurelio De Laurentiis.

Napoli-Inter, le decisioni dell'arbitro Massa? La 'pagella' dell'Aia

La valutazione dell'AIA sulla prestazione di Davide Massa in Napoli-Inter secondo quanto riporta Il Mattino è positiva: gli osservatori arbitrali allo stadio Maradona avrebbero giudicato positivamente l'operato del fischietto ligure. Massa però, sempre secondo quanto riporta il quotidiano napoletano, per un po' di tempo non dovrebbe più arbitrare match del Napoli.

E secondo il Corriere dello Sport sempre in riferimento all'arbitro Massa "pare che la sua prestazione sia stata apprezzata al quartier generale degli arbitri e promossa quasi con il massimo dei voti (il top è 8.70); fermo restando i dubbi nel caso tra Lobotka e il Toro (definito «mezzo errore»)".

