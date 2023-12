Napoli-Inter: gol Calhanoglu da annullare? Rigore su Osimhen? MOVIOLA E VELENI

Inter sbanca il Maradona. Napoli contro arbitro Massa e Var

Una grande Inter nel notte del Maradona: Calhanoglu, Barella e Thuram affondano il Napoli. Ma un paio di episodi lasciano l'amaro in bocca ai campioni d'Italia: un fallo di Lautaro che avrebbe viziato l'azione del primo gol nerazzurro e il possibile rigore di Acerbi su Osimhen. "Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti, anche ai giocatori, ma penso che sia stato così", le parole del ds del Napoli, Mauro Meluso.

Napoli-Inter, la moviola di Graziano Cesari (a Pressing su Mediaset) e di Luca Marelli (Dazn).

Napoli-Inter, moviola di Cesari: "Primo gol dell'Inter viziato dal fallo di Lautaro, su Osimhen era rigore"

Il gol di Calhanoglu da annullare per fallo di Lautaro Martinez o no? "Al minuto 43, Lautaro conquista un pallone in possesso di Anguissa, ma subisce l'attacco di Lobotka. Per tenere il vantaggio nerazzurro, l'argentino trattiene l'avversario - l'analisi di Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Pressing - Dopo 21 secondi, Calhanoglu segna l'1-0. Per Cesari, Massa pensa di avere tutto sotto controllo, ma non vede il braccio sinistro di Lautaro che cinge l'anca di Lobotka e, soprattutto, si perde il momento nel quale l'attaccante frana sul tallone dell'avversario. Il moviolista sentenzia che ci sono due errori: dell'arbitro Massa che non vede il fallo e del VAR Marini che non interviene ad aiutarlo.

Il contatto Acerbi-Osimhen era da rigore per il Napoli? "Al 58esimo, con l'Inter sempre avanti di un gol, Osimhen ha un buon pallone in area dopo un controllo a seguire, ma finisce a terra dopo un contatto con Acerbi poco sopra il tendine d'achille. Per Cesari, Massa cerca di vedere l'azione con attenzione anche abbassandosi per controllare meglio. Il possesso del pallone è del nigeriano, poi c'è l'ancata di Acerbi e infine il contatto basso. Anche qui secondo l'ex arbitro doveva esserci la revisione del VAR: "Per me è calcio di rigore" il giudizio finale di Graziano Cesari a Pressing.

Sull'episodio Calhanoglu-Anguissa. "Non sanzionabile, infine, il contatto tra Calhanoglu e Anguissa nell'area nerazzurra al 22esimo del primo tempo.

Napoli-Inter, moviola Marelli: "Acerbi-Osimhen? Mai rigore. Fallo Lautaro sul primo gol interista? Valutazione di campo"

Il gol di Calhanoglu da annullare per fallo di Lautaro Martinez o no? "Il Napoli protesta per via di un contatto falloso da parte di Lautaro Martinez su Lobotka, effettivamente il contatto c'è, ma l'arbitro ha deciso di far proseguire, essendo una valutazione di campo da parte dell'arbitro il Var in questo caso non può intervenire", le parole di Luca Marelli a Dazn.

Il contatto Acerbi-Osimhen era da rigore per il Napoli? "Abbiamo visto tutte le immagini rallentate - dice l'ex arbitro su Dazn - effettivamente c'è un contatto sul piede destro, ma è molto molto leggero e non darei mai calcio di rigore. Tra l'altro Massa era in condizioni perfette per giudicare".