Mourinho pizzica e Cassano risponde: "Ha solo culo"

Mourinho dopo Roma-Feyenoord: "Non c'è Cassano in studio"

"Non c'è Cassano in studio". Dopo la qualificazione in semifinale in Europa League (4-1 ai supplementari al Feyenoord e ora Ba<yer Leverkusen) il tecnico della Roma Josè Mourinho fa una battuta sull'ex calciatore azzurro con cui ci sono stati alcuni botta e risposta di recente.

Cassano risponde a Mourinho: "Come allenatore fa ca**re"

Non si è fatta attendere la replica di Cassano. Parlando alla Bobo Tv su Twitch ha detto. "Anche ieri sera ha parlato di me. Io da giocatore ero forte, ma suonato come un tamburo".

"Lui invece come allenatore fa ca**re. Ha solo c**o", le parole dell'ex fantasista di Roma, Real Madrid, Milan e Inter.