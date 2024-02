Napoli come... Sinner: 6-1 al Sassuolo. Osimhen è un uragano

Francesco Calzona vince la sua prima partita da allenatore del Napoli e lo fa col botto: nel recupero della 21a giornata, successo tennistico della squadra campione d'Italia che passa 6-1 sul campo del Sassuolo per giunta in rimonta visto che erano passati in vantaggio i neroverdi con uno splendido gol di destro a giro di Racic nell'angolino (17'). Tra il 29' e il 31', il Napoli ribalta la partita con Rrahmani e poi con Osimhen. L'attaccante nigeriano non si ferma lì: doppietta al 41' che diventa tripletta a inizio ripresa (47°). A segno due volte anche Kvaratskhelia. Il Napoli con questi 3 punti aggancia la Lazio all'ottavo posto e va a -1 dalla Fiorentina. Bigica segna un esordio da incubo sulla panchina del Sassuolo, che rimane penultimo con Cagliari e Verona a quota 20.

Il Napoli travolge il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia, 1-6 il risultato finale, con tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskhelia. Al 3' cross di Di Lorenzo dalla destra, esce Consigli e blocca. Un minuto dopo ci prova Lobotka da lontano, destro fuori. Nel settimo minuti si fa vedere il Sassuolo con un cross di Bajrami fermato da Meret. Sfiora il gol biancazzurro Traoré al 13', tiro al volo da fuori area e di poco fuori dal palo. Ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Racic, un destro centrale da lontano sorprende Meret alla sua sinistra in basso. Ma il Napoli riesce a riprendersi e con un micidiale uno-due ribalta la partita, prima con Rrahmani al 28' e al 31' con Osimhen.

Un pallonetto di Kvara al 35' impegna Consigli che finisce a fondo rete e la strappa in alto: a questo punto il comico siparietto del portiere del Sassuolo aiutato a fissare la rete con il nastro adesivo da Osimhen, grazie alla sua altezza, che di solito le reti tende a volerle demolire. Lo stesso Osimhen fallisce incredibilmente la doppietta da due passi e centrale mandando fuori la palla: poco male per lui, visto che un recupero di Politano da poco fuori l'area lancia nuovamente il nigeriano e stavolta è 3-1 e doppietta raggiunta al 40'. Tre i minuti di recupero, durante il primo dei quali è Consigli a salvare ancora la rete dopo l'incursione di Kvaratskhelia .

Sempre sotto il segno di Osimhen il secondo tempo: tripletta del fenomeno nigeriano già dal 46' su suggerimento di Kvaratskhelia. Quinto gol del Napoli con l'azione tutta a firma Kvaratskhelia al sesto minuto della ripresa, sembra tornato il Napoli dello scudetto. Al 54' è Anguissa a tentare la sesta rete, respinto. La sesta rete però arriva, con il Sassuolo in evidente stato confusionale: al 74' Kvaratskhelia dalla distanza spara una gran botta, respinta ma riaggancia la palla e con un'azione fotocopia stavolta va a rete.