Napoli, De Laurentiis ha scelto l'allenatore al posto di Garcia. L'incontro

Napoli-Rudy Garcia fine della corsa: verso l'esonero dell'allenatore francese

Rudy Garcia non è stato ancora esonerato ufficialmente, ma la sua avventura a Napoli è finita. La sconfitta contro l'Empoli (con la squadra campione d'Italia precipitata a -10 dall'Inter), arrivata a pochi giorni dal passo falso in Champions in casa contro l'Union Berlino (1-1 al Maradona contro una squadra reduce da 12 sconfitte consecutive) è stata fatale all'allenatore francese. C'è solo capire chi sarà il tecnico che siederà sulla panchina del Napoli alla ripresa della serie A dopo la sosta delle nazionali, sabato 25 ottobre a Bergamo contro l'Atalanta. Vediamo la situazione.

Napoli, Igor Tudor erede di Rudy Garcia? L'offerta in arrivo e i dubbi sul contratto

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nelle prossime ore cambierà l'allenatore della squadra partenopea: il divorzio da Rudy Garcia (probabilmente con la formula dell'esonero) arriverà dopo aver trovato l'accordo con il suo sostituto. Qualche nome già gira dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli e il più caldo è quello di Igor Tudor. L'ex tecnico di Udinese, Verona e Marsiglia (tre esperienze in cui ha fatto molto bene) ed ex Juventus (7 anni da giocatore, perno della difesa bianconera, uno da vice-Pirlo in panchina) è in pole position. C'è però un 'ma'. Al 45enne croato dovrebbe essere offerto un contratto sino al termine della stagione con opzione unilaterale a favore del Napoli che estenderebbe l'accordo fino al 2025. Da capire se Tudor avrà voglia di legarsi a un progetto di pochi mesi, con ovviamente la possibilità che venga prolungato, ma senza questa certezza. Ovviamente una formula che rischierebbe di rendere l'allenatore ex Marsiglia un traghettatore.

Mister Napoli, Tudor e le voci su Farioli per l'anno prossimo

Non dimentichiamo che già nelle ore precedenti a Napoli-Empoli erano circolate voci sull'interesse del club partenopeo per un tecnico italiano in vista della prossima stagione: non Antonio Conte, ma l'emergente Francesco Farioli, l'allenatore 'filosofo' autore che sta facendo un lavoro incredibile alla guida del Nizza.

Napoli: Tudor e le alternative per la panchina del dopo-Garcia: Mazzarri, Cannavaro e Calzona

Sullo sfondo, se non dovesse arrivare la fumata bianca Tudor-Napoli, ci sono due o tre nomi. Uno è quello dell'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro "che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli, è una possibilità ed era peraltro presente in tribuna al fianco del presidente", spiega la Gazzetta.

Poi attenti a Walter Mazzarri e Francesco Calzona. A proposito di loro due, il Corriere dello Sprot spiega: "Romanzi del cuore anche quelli di Walter Mazzarri, l’uomo delle notti di Champions dei Tenori, e di Francesco Calzona detto Ciccio, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti a Napoli, ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza. Sono le alternative credibili a Tudor. Il candidato principe, la scelta di Aurelio che deve dare una risposta: oggi è il giorno della verità"